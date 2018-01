Kendrick Lamar y SZA hacen piña en el casi electropop ‘All the Stars’

Kendrick Lamar y SZA comparten un tema nuevo y conjunto llamado ‘All the Stars’ que casi puede situarse más cerca del The Weeknd más ochentero, colorido y accesible que de los ritmos R&B y acústicos de SZA y del Lamar más urban, jazzy y soul. No sería descabellado imaginar a Daft Punk tras la producción de esta canción (atención al tratamiento de voces) en uno de los puentes, si bien no están.

‘All the Stars’ es el primer single de la banda sonora de la película de superhéroes ‘Black Panther’ que Marvel estrenará en Estados Unidos el próximo 16 de febrero. La banda sonora ha sido producida y comisionada por Lamar junto a Anthony “Top Dawg” Tiffith. Kendrick dice en un comunicado reproducido por Pitchfork que ‘Black Panther’ es “increíble, desde su elenco a su director. La magnitud de esta película muestra un buen matrimonio de arte y cultura. Es un honor haber aportado mi conocimiento y haber producido y escrito música”.

Tanto Kendrick Lamar como SZA son dos de los caballos ganadores de todas y cada una de las listas los mejores discos de 2017. De momento, eso sí, el éxito comercial le sonríe más a él y se acerca ya al top 10 en Estados Unidos con otro de los singles de ‘DAMN.’, ‘LOVE’.