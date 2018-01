Karen O y Michael Kiwanuka, en un improbable y bonito dueto multidisciplinar, ‘YO! MY SAINT’

Yeah Yeah Yeahs volverán este 2018, aunque no sabemos aún si en forma de disco o solo de directo, pero lo seguro es que estarán en el festival americano Governors Ball durante el mes de junio.

De momento nos tenemos que conformar con una canción que el mundo no esperaba: un tema conjunto entre su líder Karen O y el adorado Michael Kiwanuka, que tanto nos sedujera hace un par de años con el excelente ‘Love & Hate‘. Ambos son los intérpretes de ‘YO! MY SAINT’, una bonita canción ideada para una campaña de primavera/verano de KENZO, pero que a través de sus diferentes pasajes, oníricas etapas y la entregada y cruda toma vocal de los dos, no se queda en la anécdota publicitaria. Al contrario, pretende ser un corto, una canción y moda, todo a la vez.

Existe un vídeo donde suena la canción dirigido por Ana Lily Amirpour (‘A Girl Walks Home Alone’), con Alex Zhang Hungtai de Dirty Beaches enamorado de dos modelos, Jessica Henwick y Kiko Mizuhara. La inspiración oficial de todo esto son el compositor Ryuichi Sakamoto y la modelo Sayoko Yamaguchi. Por el contrario, Karen O quería que la canción sonara “romántica y melodramática como un culebrón coreano”.

Para coleccionistas, habrá 7″ con esta canción, 250 en la web de Karen O y 1000 en las tiendas Kenzo a partir del 22 de enero.