Jack White detalla portada, tracklist y fecha de su nuevo disco, ‘Boarding House Reach’

Jack White ha confirmado esta semana su regreso a la actualidad musical con el lanzamiento de su nuevo single, el baladón ‘Connected by Love’, que se ha publicado además junto a una segunda canción, ‘Respect Commander’.

Ambos temas estarán en ‘Boarding House Reach’, el nuevo álbum del ex White Stripes, que se publica el 23 de marzo a través de Third Man Records. La que veis es su… llamativa portada. Son 13 canciones las que compondrán el tercer disco en solitario de White y el primero desde el exitoso ‘Lazaretto‘, que arrasó especialmente en las ventas de vinilo.

El disco saldrá en edición estándar y en edición limitada. Esta segunda se presentará con otra portada y contendrá un 7″ con las maquetas de ‘Connected by Love’ y ‘Why Walk a Dog?’.

‘Boarding House Reach’:

01 Connected By Love

02 Why Walk A Dog?

03 Corporation

04 Abulia And Akrasia

05 Hypermisophoniac

06 Ice Station Zebra

07 Over and Over and Over

08 Everything You’ve Ever Learned

09 Respect Commander

10 Ezmerelda Steals the Show

11 Get In the Mind Shaft

12 What’s Dome is Done

13 Humoresque