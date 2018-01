Charles Watson de Slow Club te seduce con un nuevo avance su debut en solitario

Slow Club, el dúo de Charles Watson y Rebecca Taylor, es uno de los grupos que más gratamente nos han sorprendido en los últimos años, gracias a su capacidad para enfundarse en varios géneros como el folk, el country-pop, el soul marca Motown o el rock suave, produciendo a cada nuevo disco un buen puñado de canciones deslumbrantes.

Ahora, un integrante de Slow Club ha anunciado su primer disco en solitario, después de publicar la épica ‘No Fanfare’ el pasado mes de noviembre. Hablamos de Charles Watson, quien ha anunciado su debut, ‘Now That I’m a River’, para el 18 de mayo. Lo presenta ahora con un vídeo para el seductor single ‘Abandoned Quick’, muy soft-rock, bastante electrónico y por tanto muy apto para fans de Mac DeMarco y Connan Mockasin. Watson afirma que la compuso con un sintetizador que le robó a Mates of State hace varios años. “Por favor, no vengáis a por él”, dice en un comunicado.

Por cierto, Watson no es el único integrante de Slow Club que ha emprendido su andadura en solitario. También su compañera de banda Rebecca Taylor publicaba el año pasado varios singles bajo el nombre de Self Esteem, entre ellos el rítmico ‘Your Wife’, que también adjuntamos.