Vega: “‘Eva María’ es un temón que forma parte de la memoria musical de este país”

Esta primavera, Subterfuge publica finalmente ‘La Reina Pez’, el nuevo disco de Vega, cuya existencia conocemos desde hace al menos dos años. En el tiempo que ha pasado entre ‘Wolverines‘ y la actualidad, la cantautora cordobesa ha publicado un disco de versiones de la canzone italiana, ha compuesto una de las canciones principales de ‘Hijos del mar’ de David Bisbal (el quinto álbum más vendido en España en 2016), y además ha sido madre. Con motivo del primer avance de ‘La Reina Pez’, ‘Sally’, hablamos con Vega sobre el origen de la canción, que es el nuevo top 1 semanal en JNSP; su conexión con la religión y con ‘Eva María’ de Fórmula V, sobre su esperado nuevo álbum y también sobre la maternidad. Este jueves, Vega actúa con Viva Suecia en la fiesta Stereoparty 2018, que tendrá lugar en Teatro Circo Price, en Madrid. Cantará con el grupo murciano ‘Los años’.

¿Era muy importante para ti dedicar una canción a esas dos Sallys, la Sally del pasado y la Sally del presente que deja ir a esa otra Sally?

Importante fue aceptar que no podía seguir mirando atrás pensando en lo que quería ser, con la carga de que era algo muy distinto de lo que quería en ese momento y de lo que todos recuerdan de mí. Muchas veces yo me desahogo escribiendo párrafos y párrafos en mi blog y otras haciendo canciones. Así nació ‘Sally’.

¿Cuál es el origen de la canción y por qué es el primer adelanto de ‘La Reina Pez’? ¿Qué significa para ti un nombre como Sally?

Escribí ‘Sally’ el día de mi cumpleaños haciendo honor a esa ‘Sally’ de la que se habla en una de mis canciones favoritas: ‘Don’t Look Back In Anger’ de Oasis. Decidimos que fuese el primer adelanto de ‘La Reina Pez’ porque era una canción con fuerza, fresca y con una melodía que a mí me encanta. Es una canción que lanza un mensaje entre líneas que yo también quería dar. Pienso que entre ‘Wolverines’ y ‘La Reina Pez’ hay diferencias, pero la esencia de Vega continúa intacta. No sé si se trata de la Vega de siempre o una una nueva Vega que siempre ha estado dentro de mí y he dejado salir ahora.

‘Sally’ es una canción que suena bastante nostálgica, ¿lo será ‘La Reina Pez’?

Pienso que en ‘La Reina Pez’ hay canciones con un toque de nostalgia, al igual que las hay con un toque reivindicativo, canciones con mucha fuerza, con algo de tristeza, con alegría… En definitiva con todo lo que tengo dentro de mí en ocasiones. Y al igual que lo tengo yo, todo el mundo tiene un día más o menos triste, alegre, inconformista.

Hay un punto en las guitarras de esta canción que nos remiten a ‘Eva María se fue’ de Fórmula V… ¿Puede ser una influencia inconsciente o dónde te llevan a ti esas guitarras que hacen de motivo principal?

Los arreglos de guitarra del disco son del que para mí sin duda es uno de los mejores guitarristas de este país, con un talento sobrenatural y una creatividad sin limites. Estoy hablando de Kike Fuentes. También tiene un sentido del humor único y estoy convencida de que cuando le traslade vuestra pregunta le va a encantar ;) Ah… ¡y gracias por el piropazo! ‘Eva María’ es un temón que forma parte de la memoria musical de este país, ojalá en toda mi carrera haya escrito o escriba en un futuro una que alcance a ser reconocida por tantas y tantas generaciones de españoles!!!

La letra tiene una curiosa mención a la religión y a la iglesia. ¿Qué función ha cumplido la religión en tu vida? ¿Procedes de un entorno religioso? ¿Ha supuesto una presión o un alivio para ti en algún momento de tu vida?

Nací en 1979. Crecí en una familia trabajadora y como en el 90% de los hogares españoles de esa época, estudiábamos religión católica en el cole y el día a día dependía mas de la costumbre familiar. Soy firmemente creyente, creo en Dios, y creo en el Dios de cada uno. Lo que no creo es en las interpretaciones que hace el ser humano de lo que supuestamente dice o quiere Dios. La comunicación es unidireccional, a mí no me contesta, y el oído sé que no me falla. Será eso que llaman fe. Luego no creo que nadie escuche directrices concretas. Todas las religiones suelen tener valores importantes. Yo me quedo con los que me importan, los que me hacen querer ser mejor persona y respetar a los demás y ser empática. Esos que trataré de inculcarle a mi hija.

El disco se ha grabado en Berlín, suponemos que por eso el vídeo muestra imágenes de la ciudad, pero también es cierto que muchos relacionarán Sally con los muchísimos jóvenes españoles que han emigrado a la ciudad en la última década debido al paro juvenil. ¿Eres consciente de esa otra lectura de la canción? Al fin y al cabo Sally tiene un espíritu “aventurero” por decirlo así.

Honestamente no había pensado en esa lectura de la canción. Supongo que lo bueno que tienen las canciones es que cada persona las siente y las hace suyas. A cada uno nos afectan de una u otra manera y eso es lo bonito. Yo la escribí pensando simplemente en cuando dejamos atrás algo que soñamos ser para ser lo que somos. La importancia de dar ese paso para ser plenamente feliz, o al menos intentarlo. ;)

Hace 5 años de ‘Wolverines’. En todo este tiempo, has sido madre. ¿Tendrá tu maternidad un gran peso en ‘La Reina Pez’ como ha pasado en discos de Adele, Cranberries… o en absoluto, pues como dice Imelda May, “la maternidad no lo cambia todo” y tu música sigue igual?

La maternidad cambia cosas, mentiría si digo que no. Ves el mundo con otra perspectiva, tus miedos aumentan, tus ganas, por extensión, también. Ser madre es una experiencia única y maravillosa, que también te ocupa mucho tiempo. La conciliación también se vuelve mucho más difícil. Pero tampoco pienso que la maternidad lo cambie todo. Hay cosas que las cambia el paso del tiempo, seas o no madre, o que directamente no cambian, tengas o no una hija.

Conocemos la existencia de ‘La Reina Pez’ desde finales de 2016 y en Twitter hablas de canciones de este disco que tienen ya 4 años. ¿Por qué ‘La Reina Pez’ ha sido un título tan claro desde el principio? ¿Cuándo podemos esperar el disco?

A veces, escribo una canción y me gusta el resultado, y apuesto por ella para que vaya en un nuevo álbum. Con ‘La Reina Pez’ podríamos decir que se ganó ese puesto desde el primer momento. Y no solo eso si no que el mensaje que tiene es tan fundamental y necesario que he querido que sea el título del disco por la importancia del mismo. Para mi, ‘La Reina Pez’ tenía que ser el titulo del disco.