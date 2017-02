Los discos más vendidos de 2016 en España

Promusicae publica la lista de canciones más exitosas de 2016 en España y también la de discos más vendidos, esta última capitaneada por un álbum de 2015 que se reeditaba en 2016: el último de Manuel Carrasco, que ha vendido 89.500 unidades durante 2016. ¿Qué disco editado realmente en 2016 fue el más vendido? ‘Quítate las gafas‘ de Melendi, el rey de la pasada Navidad, con 53.500 copias despachadas. Mientras el dato en singles de Adele es tibio, en álbumes no lo es y pese a haber sido publicado en 2015, ‘25‘ fue el tercer disco más vendido de 2016 en toda España. Suma 45.600 copias a lo ya vendido en 2015, cuando fue el cuarto álbum más exitoso del año.

En internacional, destacan también los datos excelentes de Coldplay (29.000 copias este año), Metallica (un pelín menos de 20.000 copias) y David Bowie (18.500 discos vendidos en España, enseguida se distribuyeron más de 20.000), quienes aparecen por encima de Justin Bieber aunque hay que recordar que ‘Purpose’ y ‘A Head Full of Dreams‘ se editaban a finales de 2015. De nuevo: inesperadísimo el pelotazo de Coldplay con un disco tan mediocre. ¿Deberíamos revisitarlo? Se cuelan en el top 25 Love of Lesbian con ‘El poeta Halley‘, codeándose con Bustamante y Adrián, con el apoyo de las radios pero sin el apoyo de las teles, y destaca también el resultado excelente de ‘Lubna’ de Mónica Naranjo: un poco más y estaríamos ante uno de los 10 álbumes más vendidos de 2016 en España. Para estar lleno de antisingles no está mal.

Son también excelentes los datos de Kase O con ‘El Círculo‘ (27), Leonard Cohen con ‘You Want It Darker‘ (29), Fangoria con ‘Canciones para robots románticos‘ (puesto 32) o Raphael con ‘Infinitos bailes‘, puesto 34 en tan solo 5 semanas (es lo que tiene la Navidad). Manel aparecen en el 35 con ‘Jo Competeixo‘, Amaral en el 38 con ‘Nocturnal‘ (2015) y Bruno Mars en el 39 con ’24k Magic’.

Beyoncé llega con ‘Lemonade‘ más alto que ‘This Is Acting‘ de Sia (puesto 42 y 46 respectivamente), pese a no contar con tantísimo hit en radio y también encontramos a otros artistas internacionales como Ariana Grande en el puesto 56 y Rihanna en el puesto 71, esta última demasiado abajo con ‘ANTI‘.

Iván Ferreiro es número 58 anual con ‘Casa‘ en tan solo 9 semanas, mientras Izal aparecen en el 77 aunque ‘Copacabana’ es del año anterior.

En la parte baja de la tabla se cuelan Radiohead con ‘A Moon Shaped Pool‘ (puesto 89), Sílvia Pérez Cruz con ‘Domus‘ (puesto 91), Lady Gaga con ‘Joanne‘ (puesto 92) y Red Hot Chili Peppers con ‘The Getaway‘ (puesto 97).

1.-Manuel Carrasco / Bailar el viento

2.-Melendi / Quítate las gafas

3.-Adele / 25

4.-Dani Martín / La montaña rusa

5.-David Bisbal / Hijos del mar

6.-Malú / Caos

7.-Vanesa Martín / Munay

8.-Sweet California / Head for the Stars

9.-Coldplay / A Head Full of Dreams

10.-Pablo López / El mundo y los amantes inocentes

11.-Mónica Naranjo / Lubna

12.-Sweet California / 3

13.-Antonio José / Senti2

14.-Gemeliers / Gracias

15.-Alejandro Sanz / Sirope

16.-BSO Soy Luna

17.-Antonio Orozco / Destino

18.-Leiva / Monstruos

19.-Metallica / Hardwired to Self Destruct

20.-Bustamante / Amor de los dos

21.-Melendi / Directo a septiembre

22.-Love of Lesbian / El poeta Halley

23.-David Bowie / Blackstar

24.-Justin Bieber / Purpose

25.-Adrián / Lleno de vida