Melendi / Quítate las gafas

Donald Trump, Michael Bolton “metiendo el dedo en la llaga”, Kant, Platón, el Pequeño Nicolás, Nirvana, ‘Friends’, ‘Forrest Gump’, La Macarena, el “Gangnam Style”, “algo que ha explotado en Irak”… son solo algunos de los temitas escogidos por Melendi para su nuevo álbum, lanzado este mes de noviembre en busca de ese numeroso público que ya sólo se acerca a una tienda de CD’s si es por el Black Friday, la Navidad o los Reyes. Suerte para él que sea la mayoría.

Su nueva obra tras el directo ‘Directo a septiembre’ grabado en septiembre de 2015 la ha llamado ‘Quítate las gafas’ y es un nueva llamada al Carpe Diem, al buen rollito, a ser uno mismo y al modo zen. El álbum se abre de manera decidida con el mensaje “No me gusta la gente que no mira a los ojos / Que se esconde en las redes para criticar (…) No me gusta el que mira por encima del hombro, que

esperando una cola se pone a resoplar”, si bien enseguida Melendi se incluye entre ese público: “No me gustan para nada esas personas, sin embargo a lo largo de mi vida he sido todas”. Al final (SPOILER) concluye que se le ha “cerrado el corazón” porque le han hecho “un dañito” y da una clase de filosofía pura: “Somos lo que criticamos, y al dejar de criticar, sale lo que somos” (fin del SPOILER). Qué “bonito”.

No es la única lección, pues ‘Un amor tan grande’ incluye un sonoro “ya he leído a Espinosa, Kant, Heráclito y Platón”. Además, la aversión al dinero en contraposición a la riqueza de espíritu ocupa el reggae con rap de ChocQuibTown de ‘Mi mayor fortuna’, mientras reivindicar la importancia de confiar en uno mismo es lógicamente la intención del corte titular, el que ha inspirado esa portada que deja en evidencia la falta de imaginación de Rosana.

¿Qué acabado musical tiene este ‘Quítate las gafas’ que, según Sony, ha sido “escrito y producido por un Melendi en indiscutible (sic) plenitud”? Hay de todo: desde temas ligeramente más electrónicos hasta otros más eléctricos, pasando por los ritmos cubanos del single ‘Desde que estamos juntos’, siempre con un Melendi como protagonista, bien sea en un registro más Sergio Dalma (final del corte ‘Quítate las gafas’) o bien en un registro más Sabina (‘Yo me veo contigo’); y siempre con un estilo de producción algo viejuno que parece haberse quedado anclado en los oscuros años 90 del pop español. En un momento del disco Melendi proclama confiadísimo que “Siempre habrá modas absurdas / Injusticias y conflictos / Porque nuestra verdadera guerra es / Solo con nosotros mismos”… pero igual de absurdo es hacer sonar a un góspel tan feo como en ‘Mi mayor fortuna’.

En ese sentido, hay una gran dificultad para sumergirse en los momentos “preciosistas”, esto es, baladas con cuerdas como ‘Flores de agua y plomo’, ‘La casa no es igual’ y ‘Un amor tan grande’, cuando sus textos son tan peregrinos y carpeteros como “Los borrachos y los niños dicen siempre la verdad / Y amor, desde que te fuiste, ya ves, soy mitad y mitad”. Si fueran videoclips, más que uno de Sinéad O’Connor, sin duda serían uno con Seth Rogen y James Franco. De hecho, por ese lado payaso, y atendiendo a su año de nacimiento, citado en ‘Yo me veo contigo’, los discos de Monano y Su Banda y Teresa Rabal parecen una referencia clara en ‘Soy tu superhéroe’. Atención al momento “choque” contra una farola y su segunda parte.

Tras su paso por ‘La Voz’, donde se revelaba como un personaje, Melendi está muy crecido. Si ya nadie se acuerda del día en que se subió a un avión como Las Grecas, puede permitirse otro disco más sin coherencia ninguna y con textos como improvisados por un chiquillo de 11 años. Cierto es que no deja ni una canción para el recuerdo, pero también, ojo, que de su variedad sale un disco nada molesto, entretenido y que para durar 47 minutos pasa rápidamente. No, ‘Quítate las gafas’ no es bueno ni divertido después de la primera escucha -en la que es imposible no partirse de risa, para bien o para mal, con frases tan imposibles como “soy más desconcertante que encontrarte en Caracas / a Mr. Donald Trump / bailando una bachata”-, pero tampoco el peor ladrillo a que te enfrentarás este fin de año.

Calificación: 3,9/10

Lo mejor: el name-dropping, muy loco

Te gustará si te gustan: Monano y su Banda y Sergio Dalma

Escúchalo: Spotify