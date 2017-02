Las 100 canciones más exitosas de 2016 en España

Promusicae publica esta semana la lista de los discos más vendidos en España de todo 2016 y también la lista de canciones más exitosas del año. De manera muy poco sorprendente, el tema más exitoso de todo el año gracias a su alto número de streamings es ‘Duele el corazón’ de Enrique Iglesias con Wisin, mientras ‘La Bicicleta’ de Shakira con Carlos Vives alcanza el número 3 anual. ‘Chantaje’ de Shakira con Maluma queda en el puesto 77 porque solo ha tenido 9 semanas de 2016 para arañar posiciones, pero es, de hecho, la única canción con menos de 10 semanas en lista que alcanza el top 100.

Llama la atención el gran número de canciones en inglés de la lista, con Sia incluso situada como autora e intérprete de la 2ª canción más exitosa del año con ‘Cheap Thrills’, certificada con 5 platinos como ‘Duele el corazón’. ‘Cheap Thrills’ ha sido la canción más radiada de 2016 en España y además Sia aparece en el 39 junto a David Guetta con ‘Bang My Head’ y en el puesto 76 con su tema ‘The Greatest’. También sitúa varias canciones en el top 100 del año Justin Bieber: ‘Sorry’ en el 5, ‘Love Yourself’ en el 12 y ‘What Do You Mean’ en el 38, además de sus dos colaboraciones con Major Lazer y DJ Snake en los puestos 35 y 41 respectivamente. Major Lazer también sitúan ‘Light It Up’ en el 14 y ‘Lean On’ aún en el 60 pese a haber sido editada en marzo del año anterior, 2015.

Frente al pelotazo de hits dance y reggaetón de Alan Walker, Juan Magán, Mike Posner, Maluma o J Balvin destaca el puesto 4 conseguido por los country pop Morat con ‘Cómo te atreves’ y el 11 logrado por Coldplay con Beyoncé, que por supuesto no llega al top 100 anual ni remotamente con nada extraído de ‘Lemonade’, que continúa sin estar en las plataformas de streaming. Coldplay además han situado ‘Adventure of a Lifetime’ en el 49.

En España, a diferencia de lo que ha sucedido en otros lugares del mundo y de manera sorprendente, ‘Work’ sí es la canción más exitosa de Rihanna este año (puesto 20) y no ‘This Is What You Came For’ junto a Calvin Harris (puesto 26). Eso sí, ninguna ha conseguido el impacto de ‘One Dance’ de Drake, que es número 7 anual (!!). ‘Hotline Bling’, de 2015, aún aparece en el puesto 70 anual. Por su parte, ‘Starboy’ de The Weeknd se cuela por los pelos en el 94 anual (la vieja ‘Can’t Feel My Face’ aún es número 87).

Adele aparece en el puesto 54 con ‘Hello’ pese a haber sido editada a finales de 2015, y es llamativa la ausencia de cualquier otro single de ’25’ en la lista. En España ‘Send My Love’ no ha sido una canción tan exitosa como en otros países. Otros artistas que aparecen en el top 100 que se puede consultar en Promusicae son Twenty One Pilots, Álvaro Soler o DNCE.

1.-Enrique Iglesias, Wisin / Duele el corazón

2.-Sia / Cheap Thrills

3.-Carlos Vives, Shakira / La Bicicleta

4.-Morat / Cómo te atreves

5.-Justin Bieber / Sorry

6.-Nicky Jam / Hasta el amanecer

7.-Drake, Wizkid, Kyla / One Dance

8.-Alan Walker / Fade

9.-Joey Montana / Picky

10.-Mike Posner / I Took a Pill In Ibiza (Seeb Remix)

11.-Coldplay ft Beyoncé / Hymn for the Weekend

12.-Justin Bieber / Love Yourself

13.-Juan Magán, Luciana / Baila conmigo

14.-Major Lazer, Nyla, Fuse ODG / Light It Up (Remix)

15.-Jennifer Lopez / Ain’t Your Mama

16.-Chino & Nacho / Daddy Yankee

17.-The Chainsmokers, Daya / Don’t Let Me Down

18.-Maluma / Borro cassette

19.-Zara Larsson / Lush Life

20.-Rihanna, Drake / Work