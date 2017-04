Vega / Non ho l’età

Hacer un disco de versiones de clásicos de la canzone puede parecer baladí, un mero ejercicio comercialote (aunque está funcionando muy bien en ese plano), si uno piensa en antecedentes como Sergio Dalma. De hecho, es por eso casi una valentía atreverse a hacerlo. Y es que Vega está en otro punto, pese a que nos empeñemos es recordarle su paso por un programa como Operación Triunfo, que ya ha dejado muy atrás. ‘Non ho l’età’ es un ejercicio de pasión hacia unas canciones enraizadas en su memoria (las escuchaba su padre) y cuyo primer fin fue el de afianzarse como intérprete vocal. Y lo cierto es que, en ese sentido, el éxito es notable: si algo deja claro este disco es que domina su voz maravillosamente, se maneja estupendamente en diversos registros y transmite emoción, por momentos recordando a grandes voces de este país de la talla de Rocío Dúrcal.

En su contra sí podemos esgrimir, en cambio, que la selección de canciones es algo decepcionante: quizá no necesitábamos la quincuagésima versión de ‘Nel blu dipinto di blu’, ‘Tu vuò fà l’americano’o ‘Azzurro’ (quizá los seguidores de Juan de Pablos no podamos perdonárselo -es broma–). Y la forma en que ella y Sebastian Krys (Lori Meyers, Fangoria, Shakira, Alejandro Sanz) han arreglado algunos de estos temas es demasiado poco alejada del original como para aportar algo sustancioso al tema (‘Città vuota’ es prácticamente calcada –menos los coros– a la versión de Mina, por ejemplo). Sin embargo, a pesar de ello, estamos ante un disco que en conjunto resulta muy agradecido de escuchar, sólidamente soportado por su rotundidad vocal y unos arreglos sencillos pero impecables que son capaces de envolver en una pátina rock temas tan variopintos como ‘Centro di gravità permanente’ (estupendamente defendido sin ser nada fácil) o la inconmensurable ‘Il mondo’ (aunque esta versión resulte algo tibia, a medio camino de lo íntimo y lo épico). Además también sirve para descubrir algunas canciones preciosas y menos obvios, como el dueto con nada menos que Elvis Costello en ‘Dio come ti amo’, la ya citada la vibrante ‘Se bruciasse la città’ popularizada por Massimo Ranieri o ‘Ma che freddo fa’ de la fantástica Nada. En resumen, un disco entretenido que afianza el estatus de Vega como una artista cada vez más rica, completa e interesante.

Calificación: 6,8/10

Lo mejor: ‘Ma che freddo fa’, ‘Non ho l’età’, ‘L’appuntamento’, ‘Dio come ti amo’.

Te gustará si: te gusta la canción italiana y te apetece recordarlo.

Escúchalo en: Spotify