George Ezra vuelve con el himno cervecero ‘Paradise’

Había ganas de escuchar lo nuevo de George Ezra, el joven inglés que en 2014 triunfara masivamente con su éxito ‘Budapest’, que se aproxima a los 400 millones de reproducciones en Spotify. ‘Budapest’ era una composición clásica, atemporal y melódica que además nos presentaba a un vocalista con estrella cuya voz parecía un cruce entre Elvis y Caleb Followill de Kings of Leon.

Ezra triunfó con otros singles de su debut, ‘Wanted on Voyage’, especialmente ‘Blame it On Me’ y una ‘Barcelona’ mucho mejor que la que años después ofrecería Ed Sheeran, pero han tenido que pasar varios años para tenerlo de vuelta y conociéramos su nuevo single, ‘Don’t Matter Now’, un single animado y buenrollista, con vientos muy soul, publicado -oportunamente- durante el verano de 2017, pero que no ha calado de igual manera que los anteriores singles del músico.

El cantante sucede ahora ese tema con otro bastante uptempo titulado ‘Paradise’, muy propia de unos Wombats. “Estoy en el paraíso cada vez que estoy contigo” es el lema de este himno cervecero que Ezra dedica a su pareja y que formará parte del próximo álbum del músico, ‘Staying at Tamara’s’, titulado así en referencia precisamente al nombre de su novia, Tamara. El disco sale el 23 de marzo.

‘Staying at Tamara’s:

01 pretty shining people

02 don’t matter now

03 get away

04 shotgun

05 paradise

06 all my love

07 sugarcoat

08 hold my girl

09 saviour (feat. first aid kid)

10 only a human

11 the beautiful dream