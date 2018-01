Barei no ha colocado ninguna de las 10 canciones que ha propuesto para las candidaturas de OT a Eurovisión

El próximo martes 23 de enero, tras la próxima gala de Operación Triunfo, en la que se decidirán los cinco finalistas oficiales del concurso, se emitirá en RTVE un programa especial en el que se revelarán las canciones que los finalistas interpretarán de cara a su candidatura a Eurovisión, y en el que participarán Zahara, Juanma Fernández y varios concursantes de OT.

RTVE baraja 200 canciones por parte de artistas consagrados de nuestro país y artistas noveles. Todas ellas serán en español y por supuesto hay muchísima curiosidad por saber qué canciones originales se habrán compuesto a medida de Miriam, Amaia, Alfred, Aitana, Agoney o Ana Guerra (estos dos últimos batallarán este lunes por quedarse en el concurso y por tanto optar a ir a Lisboa).

Una de las artistas que ha compuesto canciones para los concursantes de Operación Triunfo es Barei, quien ya participara en Eurovisión en 2016 con ‘Say Yay’ (sin duda una de las composiciones más dignas que ha enviado España a Eurovisión en los últimos años, pese a su posición final). En total, la artista ha propuesto 10 canciones, como ha explicado en un directo en Instagram reciente, confirma FormulaTV. Sin embargo, ha confirmado que ninguna de ellas ha sido seleccionada. Sus palabras han sido: “He estado un mes, he parado todo lo que tenía que hacer para componer para ‘OT’ pero no me han elegido ninguno de los temas. Hemos mandado 10, pero al final ninguno. He estado currando mucho para ‘OT’. Una pena”.

También Zahara, quien esta semana ha visitado la Academia, ha afirmado haber enviado una canción para Eurovisión que no ha sido aceptada, si bien ella asegura no haber podido componer en condiciones debido a la brevedad de los plazos, su maternidad y un problema de salud.