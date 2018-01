Bon Iver, en contra de la victoria de Bruno Mars en los Grammys 2018

Bruno Mars ha arrasado en los Grammys, y hay quien no está de acuerdo con su victoria. Es el caso de Justin Vernon, líder de Bon Iver, quien desde su cuenta de Twitter personal ha expresado su opinión sobre los Grammys en general y su desacuerdo con el triunfo de Mars, con quien, eso sí, apunta no tener “ningún problema”.

Vernon escribe: “Después de tocar en México, estoy leyendo titulares y parece que los Grammys todavía son algo que los artistas serios no deberían tomarse en serio. No tengo ningún problema con [Bruno] Mars, pero [su victoria en Álbum del año] ha de ser una puta broma”. El músico reconoce que “algunos músicos increíbles sí ganan”, pero tiene dudas sobre lo que está ganando a lo grande (como el disco de Mars).

El autor de ’22, A Million’, quien por cierto ganó dos Grammys en 2012, afirma que Mars se ha hecho un nombre en la industria “creando hits basados en éxitos del pasado”, y enlaza un artículo de la revista satírica The Onion cuyo titular lee: “la nación reafirma su compromiso con las cosas que reconoce”, dando a entender que la organización de los Grammys está anticuada y que premia lo que le resulta familiar.

Al final, la opinión de Vernon se resume con una reflexión inicial: “los Grammys son para la industria de la música. La música, en sí misma, es para todo el mundo y para todas las partes del mundo. Está bien recordarlo”.

The Grammies are for the music Industry. Music, itself, is for everywhere else and everyone else. Good to remember. — blobtower (@blobtower) January 28, 2018

scanning headlines after playing Mexico City last night (holy shit did we feel at home… Unbeelievable city)

Looks like Grammies are still something serious musicians should not take seriously ! Absolutely NO offense to Mr Mars, but you absolutely have to be shitting me. 1/2 — blobtower (@blobtower) January 29, 2018

While some awesome musicians do win, what is WINNING? Shitty Coach language: pic.twitter.com/Fu2M1qR2l3 — blobtower (@blobtower) January 29, 2018