‘God’s Plan’ de Drake: ¿ha entrado el canadiense en “modo Eminem”?

Parte de la redacción evalúa el enésimo hit de Drake, que aparentemente forma parte de una mixtape de próxima aparición llamada ‘Scary Hours‘.

“Casi 80 millones de reproducciones en Spotify lleva ya ‘God’s Plan’ en solo una semana. Está claro que Drake tiene ya nuevo éxito en este tema que, de hecho, recuerda a ‘Hotline Bling’ y, como le pasaba a ella, desprende sensualidad. En ‘God’s Plan’ resulta curiosa además la mezcla de versos recitados con la calma que le caracteriza (a veces parece que va a soltar “just chill”), con la entrada de vez en cuando de la base urban, haciendo que el tema sea también apto para moverse con él. En definitiva, otro acierto del canadiense; y es que, aunque a veces parece que chasqueando los dedos ya tiene un single con millones de streamings, en casos como éste se entiende su número de reproducciones”. Pablo N Tocino.

“Drake se ha especializado en un soul urbano, sensual y cadencioso, que entra suave, como seda, al que su voz deliciosamente monocorde se ajusta como un guante. Pero creo que esta vez en ‘God’s plan’ se le ha ido la mano con la espuma y la crema y parece que vaya con el piloto automático. No es una mala canción, se escucha la mar de a gusto, pero palidece si la comparamos con ‘Passionfruit’, por ejemplo. En mi caso, me empieza a planear la duda sobre si no se le estará agotando la fórmula”. Mireia Pería.

“Nuevo single de Drake, nuevo hit. Parece casi automático, una inercia que también alcanza a este ‘God’s Plan’ que, la verdad, es difícilmente explicable. Ni posee el atractivo pop de ‘One Dance’, ‘passionfruit’ y otros éxitos recientes del canadiense –aunque su base, de nuevo en manos de los habituales 40 y Boi-1da, persigue esa línea– ni tampoco parece especialmente inspirada en lo lírico –”no voy a fallar aunque lo estéis esperando, haters”, et al–. ¿Será Aubrey Graham el nuevo Eminem, haciendo oro cualquier cosa que lleve su firma… hasta que el mojo se acabe? Curiosamente, la supuesta cara B, una ‘Diplomatic Immunity’ magnífica en su clasicismo, dice lo contrario, pero ‘God’s Plan’ levanta sospechas”. Raúl Guillén.