Paul Simon anuncia su último show

Paul Simon ha anunciado el que supondrá su concierto de despedida. Será, eso sí, a lo grande, el próximo 15 de julio en Hyde Park de Londres, y acompañándose de James Taylor y Bonnie Raitt, entre otros artistas que se conocerán próximamente.

El artista, de 76 años, fue conocido por ser mitad de Simon & Garfunkel, con los que editó discos absolutamente seminales y superventas como ‘Sounds of Silence’ y ‘Bridge over Troubled Water’; y después también con una estupenda carrera en solitario que sigue siendo referencial para los artistas de hoy. En concreto ‘Graceland’ de 1986, grabado junto a artistas africanos, ha inspirado profundamente a artistas como Fever Ray o Vampire Weekend.

Paul Simon ya había avanzado en The New York Times hace un par de años que puede que se retirara, pues “el negocio de la música no tenía ningún interés” para él. “Ninguno”, recalcaba. “Dejarlo es un acto de coraje”, indicaba ya en aquella entrevista de 2016. “Voy a ver qué sucede si lo dejo, entonces voy a ver quién soy. ¿Solo soy esta persona que fue definida por lo que hizo?”, se preguntaba.

Su último álbum hasta ahora se editaba en 2016 bajo el nombre de ‘Stranger to Stranger’ y recibía críticas excelentes, terminando entre los mejores discos del año para Mojo, Billboard o Rolling Stone. Además, lograba ser número 1 en Reino Unido y top 3 en Estados Unidos.