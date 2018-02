Grimes confirma que su nuevo disco sale este año

Grimes ha estado en contacto con sus fans en las últimas horas en Twitter, y a ellos y ellas ha confirmado la mejor de las noticias, que su próximo disco sale “este año”. La cantante y productora canadiense ha añadido que este nuevo trabajo podría salir “en primavera”, si bien ha apuntado que, “para ser realistas, [más bien saldrá] en otoño”.

El quinto álbum de estudio de Grimes sería el sucesor del aclamado ‘Art Angels‘, el 7º mejor disco de 2015 para la redacción de JENESAISPOP. De este trabajo se extrae ‘Venus Fly’, una colaboración con Janelle Monáe para el que se realizaba un vídeo espectacular que se estrenaba el año pasado, el pasado mes de febrero.

Desde el lanzamiento de ‘Art Angels’ en 2015, pocas novedades musicales ha habido de Grimes, si bien en 2016 llegó a incluir una canción, ‘Escuadrón suicida’, en la banda sonora de ‘Suicide Squad’. No es su canción más escuchada en streaming, que sigue siendo ‘Flesh without Blood’. El disco, por cierto, se anunció una semana antes de su salida… ¿Pasará lo mismo con el próximo?

actually it's 2012 so 6 yrs and a nu one out this year so 3 albums in 6 years is not a bad level of productivity … 7 years i'd be judging myself a bit

