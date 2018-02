Justin Timberlake asegura que no habrá holograma de Prince en su show de la Superbowl

Esta noche se celebran la final de la Superbowl, uno de los eventos deportivos más seguidos en todo el mundo… por la fiesta y mercadotecnia que se genera alrededor. Su intermedio, por cuyos anuncios se pagan cantidades astronómicas y los creativos publicitarios pugnan por llamar la atención, es también uno de los eventos musicales más importantes del año en Estados Unidos. Tras ver en pasadas ediciones a Lady Gaga, Katy Perry o Madonna, en esta ocasión será Justin Timberlake el artista que amenizará la espera entre el fin de la primera parte del partido de fútbol americano y la segunda.

Mucho se ha especulado sobre el contenido de esa actuación que, evidentemente, servirá al músico y actor para promocionar su recién estrenado nuevo álbum ‘Man of the Woods’. Muchos deseaban que saldara una deuda moral con Janet Jackson, tras haber sido él el que descubrió uno de sus pechos en la actuación de la cantante en este evento en 2004 –lo cual supuso muchas críticas para ella, pocas o ninguna para él–. Parece que no será así. También se había rumoreado con que congregara a sus compañeros de la boyband *NSYNC, pero parece que tampoco irán por ahí los tiros. Lo que parece seguro, si se concretan los últimos rumores, es que dará mucho que hablar.

Segun el tabloide TMZ, la actuación de Justin Timberlake podría incluir la aparición de Prince a través de un holograma, algo que se ha venido haciendo con otros artistas como Michael Jackson o 2Pac en alguna ocasión y que en este caso ya había insinuado anteriormente por la hermana del artista de Minneapolis. Paradójicamente, como señala the FADER, Prince se mostró totalmente contrario a este tipo de prácticas en una entrevista con Guitar World años atrás, porque lo consideraba “demoníaco”. “Las cosas son como son, y así deberían ser. (…) Si quisiera haber tocado con Duke Ellington, tendría que haber vivido en su misma época”, decía en 1998, criticando también el uso que se hizo de la voz de John Lennon para grabar ‘Free As a Bird’ de los Beatles. Algo que es refrendado hoy por su amiga y socia artística Sheila E. “Prince me dijo que no dejara que nadie hiciera un holograma de él. ¡No molaría nada que esto ocurriera!”, ha dicho en un tuit citando la noticia. En unas horas, saldremos de dudas sobre si Justin Timberlake se atreverá a vampirizar a uno de sus ídolos.

Actualización: en un tuit más reciente, la propia Sheila E. niega que finalmente vaya a aparecer Prince vía holograma en la actuación de Timberlake en la Superbowl. Y la fuente parece ser fiel, puesto que es el propio artista quien se lo ha confirmado: “Familia, he hablado con Justin esta noche y ha tenido sentidas palabras de respeto hacia Prince y los fans Púrpuras. Estoy deseando lo que estoy segura que será un espectacular show de intermedio. No hay holograma“.

Prince told me don’t ever let anyone do a hologram of me. Not cool if this happens! https://t.co/khtCjXr2mY — SheilaEdrummer (@SheilaEdrummer) February 3, 2018