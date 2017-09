Y el próximo artista en actuar en la Super Bowl será… ¿Justin Timberlake?

¿Qué artista americano de renombre quiere comerse el marrón de actuar en la Super Bowl de 2018, con el listón tan alto que dejó Lady Gaga el pasado mes de febrero? Según informa en “exclusiva” US Weekly, el papel se lo estaría a punto de quedar Justin Timberlake, quien estaría “ultimando” un acuerdo con el gigante deportivo, en principio para actuar sin invitados (como Gaga).

Como muchos de nuestros lectores recordarán, Timberlake ya actuó en la Super Bowl en 2004, cuando protagonizó el intermedio más polémico de su historia junto a Janet Jackson. La actuación de ambos terminó con Timberlake arrancando parte del top de Jackson y dejando uno de sus pechos al descubierto ante millones de personas, lo cual provocó una polémica sin precedentes en la televisión americana. El “nipplegate” cambió la historia de la censura en televisión, inspiró el uso del término “problema de vestuario” (“wardrobe malfunction”), el nacimiento de Youtube y arruinó la carrera de Jackson, aunque no tuvo impacto alguno en la de Timberlake.

De quedarse con la Super Bowl, Timberlake presentaría por supuesto el disco con Timbaland y The Neptunes que lleva preparando desde hace años, y que al parecer tendrá un punto country. Entre sus hits más emblemáticos al margen de *N SYNC, naturalmente encontramos unos cuantos, a destacar ‘Rock Your Body’, ‘Sexyback’, ‘Mirrors’, ‘Like I Love You’, ‘Suit & Tie’, ‘Cry Me a River’, ‘My Love’, ‘What Goes Around… Comes Around’, ‘Love Never Felt So Good’ y por supuesto ‘Can’t Stop the Feeling’.

Y de quedarse con la Super Bowl, también, Timberlake podría coronarse con una nueva gran “performance” en el intermedio del evento deportivo más visto del mundo, haciéndonos olvidar la vez en que su mano destruyó para siempre la imagen pública de Janet y el modo en que él escurrió el bulto de su culpa en los medios, haciendo bromas sobre lo sucedido y evitando disculparse con Estados Unidos, para que pareciera que toda la responsabilidad había sido de ella. ¿Cuántos discos ha vendido Justin después de la Super Bowl y cuántos Janet?