Kiesza baila en torno a un descomunal culturista en el clip de la sorprendente ‘Mother’

Desde que en 2014 publicara su debut ‘Sound of a Woman’, impulsado por el hitazo ‘Hideaway’, Kiesza reactivó su carrera en 2017 con pasos poco firmes, publicando singles en solitario como la funky ‘Dearly Beloved’ o con distintos productores de desigual renombre como Bakermat (‘Don’t Want You Back’ es de las pocas canciones suyas que han despuntado desde aquella) o SKYGGE (‘Hello Shadow’), sin conseguir destacar especialmente con ninguno de ellos. Este fin de semana ha reaparecido con otro que, al menos, sí resulta llamativo en varios aspectos.

Se trata de ‘Mother’, un tema junto al productor neoyorquino Chris Malinchak, del que hablábamos años atrás por su trabajo junto a MNEK. Y es que, aunque podría ubicarse por su producción eurobeat en los ecos noventeros que tanto éxito le dieron con su megaéxito, estamos ante una canción que, aunque parece que es una composición original, parece uno de aquellos himnos con aspiración escapista que los esclavos afroamericanos cantaban en los latifundios del hombre blanco, origen del blues, el jazz y casi toda la música negra contemporánea.

El caso es que la canción es bastante curiosa y adictiva, y su lanzamiento ha sido reforzado por un vídeo oficial a la altura. Cuenta Kiesza a la revista Paper que en él quisieron unir dos pasiones de ambos artistas: la suya por la danza y la de el DJ por el culturismo. Así que contaron con Kai Green, uno de los profesionales de ese deporte más conocidos gracias a sus vídeos motivacionales. Sin apenas iluminación, la pieza muestra el insólito baile de ambos, con el fuerte contraste de la piel lechosa y el menudo cuerpo de la cantante, con la piel negra de la descomunal, casi monstruosa, figura de él. Quizá no sea un éxito, pero al menos en esta ocasión Kiesza ha sabido llamar la atención, no cabe duda.