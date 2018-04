“La intención de LaFonoteca es ser como una Wikipedia, la base de datos más grande de internet sobre música española”

LaFonoteca, el archivo web por excelencia de la música española, cumple ya diez años. Lo que empezó siendo un proyecto ideado por un grupo de internautas -principalmente miembros del foropop de la extinta Supernovapop- hartos de la falta de información en internet de sus bandas y artistas preferidos, ha evolucionado hasta convertirse en una “plataforma de apoyo a la música española” con un sinfín de ramificaciones más allá de la base de datos. Conciertos, discos, libros y un sinfín de proyectos que han servido para auspiciar a multitud de grupos o sacar del cementerio del olvido a cantantes que podrían haber desaparecido. Para celebrar la efemérides, este fin de semana se celebra un festival de dos días en la sala Moby Dick de Madrid, con Neleonard, Hidrogenesse, Doble Pletina o Betacam, entre otros. Charlamos con Diana Cortecero y Raúl Alonso, responsables de LaFonoteca, sobre el pasado y presente de la web y su inminente fiesta de décimo aniversario.

Parece que nos hemos acordado todos de repente de vosotros ahora que cumplís los 10 años. ¿LaFonoteca cómo surgió? ¿Cómo y cuándo os disteis cuenta de la carencia de información sobre bandas y artistas españoles?

Raúl: “En el foropop convergimos un montón de apasionados por la música española. Dentro del foro había distintas secciones y una estaba bastante especializada en música española. Entre amigos que estábamos allí dedicando tardes vimos la necesidad de recopilar información de las bandas que más nos gustaban, no solamente actuales, sino de cualquier época, ya que no había mucha información en internet. En aquel momento, un referente al que acudías para conocer la discografía de diferentes grupos, era allmusic.com”.

Diana: “Y la idea era hacer algo similar en España”.

“De muchos grupos, especialmente de los reseñados por Julián Molero, la única información que hay en internet es, precisamente, la biografía de LaFonoteca”

Ahora mismo hay 1525 grupos y artistas reseñados. Y los que os deben quedar todavía, ¿no?

Diana: “La verdad es que es interminable, porque entre los nuevos lanzamientos, que son muchos cada semana y seguir completando la parte histórica, la tarea es inacabable, la verdad. Pero hacemos lo que podemos.

Navegando, hay gente que sorprende que aún no tenga entrada, como Pau Riba (actualmente en proceso). Pero después, sin embargo, hay una cantidad ingente de artistas reseñados, sobre todo en la época ye-ye (gracias a Julián Molero, principalmente) de la que, de otra manera, se habría borrado prácticamente todo rastro”.

¿Sentís que también servís para reivindicar a figuras que, de otra manera, pasarían desapercibidas?

Diana: “Eso es. De muchos grupos, especialmente como dices, de los reseñados por Julián Molero, la única información que hay en internet es, precisamente, la biografía de LaFonoteca. Esa también es la intención; dejar constancia de grupos que nos parecen muy interesantes, dejar constancia de que han existido y de lo que han hecho”.

“Hay perfiles de bandas tan respetadas que imponen un poco. Por ejemplo, Aviador Dro a día de hoy no están”

¿Hay algún grupo que os haya reclamado estar dentro de la base?

Diana: “¡Muchos! Para empezar, los grupos más pequeños, o los que empiezan. Recibes muchas maquetas pidiendo que las reseñes en la base de datos. Pero claro, depende de las prioridades del equipo de redactores. Ellos van abordando las biografías en función de sus gustos personales, para empezar. Y también según su tiempo. Si tuviésemos que reseñar todas las maquetas de todos los grupos que salen sería imposible prestar también atención a la parte histórica”.

Raúl: “La web a día de hoy sigue teniendo un espíritu colaborador. Por ejemplo, has aludido al perfil de Pau Riba. Su ausencia no responde a ninguna otra cosa más que a que no ha surgido. En el momento en que cualquiera de nuestros colaboradores diga “ostras, toca Pau Riba, que es fundamental y no lo tenemos”, pues lo abordaremos”.

Diana: “Hemos tenido algunas ausencias históricas de grupos que nos encantan pero que nadie se atrevía a abordar. Bien por lo extenso de la discografía, bien por falta de tiempo, bien por muchas razones. Pero vamos cubriéndolo. Nos pasó, por ejemplo, el año pasado con Vainica Doble, que es un grupo que nos encanta a todos los que formamos parte de LaFonoteca y, sin embargo, no tenían presencia en la web. Era una cosa que era un poco como… inaceptable”.

Raúl: “Suele imponer más. Nos hemos encontrado, a lo largo de estos años, que perfiles de esa envergadura (por ejemplo, Aviador Dro a día de hoy no están) son de bandas tan respetadas que imponen un poco.

También puede ser que no urgen tanto porque son grupos más conocidos y de las que es más fácil encontrar información en internet, ¿no?”

Diana: “Claro, hay más información sobre ellos en otras fuentes. En cambio, de otras bandas somos la única referencia. Entonces también se va priorizando. De todas formas, la intención es dar cabida a cuanta más información mejor. Lo que ocurre es que de momento somos los que somos y los medios son limitados. Hacemos lo que podemos, pero la intención es ser como una wikipedia. La base de datos más grande que exista en internet sobre música española y que se pueda encontrar prácticamente de todo. Somos conscientes de que tenemos algunas carencias, hay géneros que están muy poco peinados, pero estamos trabajando en ello. Por ejemplo, estamos organizando ahora mismo un ciclo de música clásica en el Café Comercial de Madrid y, en cambio, no tenemos apenas información sobre música clásica en la web. Esa es una carencia que hay que arreglar y en eso estamos. Esa es la idea; ir mejorando, ir ampliando información, ir creciendo poco a poco como hasta ahora y apoyándonos en el resto de las áreas del proyecto; en el área discográfica, la de libros, los conciertos y demás”.

¿Habíais pensado en ampliar la base de datos a personalidades que no sean artistas, pero que hayan tenido especial relevancia, como ejecutivos, productores, arreglistas, etc… ¿o ya sería excesivo?

Raúl: “Quizás en el blog. Sí que sería interesante. ¡Joer! Ese conocimiento es igual de importante. Pero en principio nos hemos centrado en bandas y solistas. De hecho, ha habido debates internos en su día sobre si debíamos incluir a bandas que no editaron nada, por ejemplo. Ahora la barrera es más difusa, pero en los 80 hubo bandas que no tuvieron nada físico editado y no están en LaFonoteca. Siempre puedes ver hasta dónde quieres llegar… que puede ser interminable”.

Diana: “Lo que ocurre es que hay que acotar. En el blog tenemos más libertad para dar cabida a otros temas que no están puramente relacionados con la base de datos, con esta labor de documentación. Hemos hecho reseñas de libros de música, por ejemplo, damos cabida a información de actualidad, cosas que no son puramente biografías y discografías. Pero claro, como dice Raúl, abrir también la puerta al personal técnico sería… Si ya de por sí la tarea es ingente, ¡imagínate!”.

“La tarea de LaFonoteca es inacabable, la verdad, pero hacemos lo que podemos”

Sí, es lo que he pensado. Si no sería pedir demasiado (risas).

Diana: “¡Claro! ¿Por qué no incluir salas de conciertos, por ejemplo? Cuándo empezaron, trayectoria, documentación gráfica… Claro, por hacer, se podrían hacer muchísimas cosas, pero por el momento preferimos acotar en discos y grupos españoles, que ya es mucho”.

¿Cuántas personas formáis parte ahora de LaFonoteca? Porque tengo el recuerdo de que, en 2008, todo el mundo que conocía en Madrid estaba más o menos metido en el proyecto. No sé si al principio hubo avalancha de colaboradores y ahora sois menos pero más constantes…

Diana: “Sí. Digamos que la estructura, los colaboradores, han ido y han venido, por decirlo así, aunque ahora tenemos un equipo más o menos fijo. La estructura es Raúl Alonso y yo a la cabeza del proyecto y en todas las áreas que no son la web: la discográfica, la editorial, la promotora de conciertos… Miguel Atienza en Barcelona, organizando los conciertos y editando los materiales de allí, consensuados con nosotros, pero tiene bastante autonomía. Luego en la web hay colaboradores puntuales y un equipo más o menos fijo que, en principio, serían Tomás González Lezana, que está especializado en punk; Fernando Fernández Rego, especializado en la escena gallega; Julián Molero, que es experto en los grupos de los 60 y los albores del rock en Madrid, Roberto Macho en Barcelona…”

Raúl: “Curiosamente él es burgalés, pero se ha centrado mucho en la Nova Cançó. Andrés Arévalo, que actualmente está algo desconectado pero que en su momento trabajaba en el rock progresivo andaluz…”

Diana: “También Rafael García-Purriños … ese sería un plantel fijo de colaboradores. Después hay un grupo de gente que va y viene, que aborda biografías concretas de grupos que conocen mucho y están muy documentados, pero que no colaboran habitualmente”.

Con los años habéis pasado de ser un “allmusic hispano” (que ya de por sí es un proyecto muy ambicioso y necesario) a una plataforma de apoyo a la música española: promotores de conciertos, discográfica, editorial… ¿Cómo ocurrió esta evolución? ¿O simplemente os pareció que era lo natural?

Diana: “Ha sido lo natural. Hemos ido empezando a hacer cosas nuevas a medida que nos ha apetecido y nos hemos sentido preparados para hacerlo. La diversificación nos ha ayudado a crecer, también. Porque unas áreas soportan económicamente a las otras. Los ingresos que se sacan de un concierto se invierten en un libro; los que se sacan de un libro, se invierten en un disco, los del disco en la web… unas patas del proyecto van alimentando a otras. Y así nos ha sido más fácil crecer de una forma más sólida”.

Os autofinanciáis por lo que comentas…

Diana: “Sí”.

“Es paradójico que las instituciones no hayan sido las que hayan impulsado una iniciativa de este tipo y hayan tenido que ser unos particulares”

¿Es difícil mantener la web? Tengo entendido que, institucionalmente, tampoco es que hayáis recibido mucho apoyo. Y estáis asumiendo unas funciones que quizás tendrían que asumir las propias instituciones culturales públicas.

Diana: “Por un lado es paradójico que las instituciones no hayan sido las que hayan impulsado una iniciativa de este tipo y hayan tenido que ser unos particulares. Pero, por otro lado, la verdad es que tampoco hemos pedido nunca esa ayuda, así que no podemos culpar tampoco a las instituciones. La única vez que tuvimos una reunión con el Ministerio de Cultura fue precisamente para la remodelación de la web hace tres años y, en ese momento, sí que nos dieron una ayuda puntual. Tampoco nos podemos quejar. Sí que nos vendría muy bien tener mayor capacidad económica, pero tampoco hemos pedido este soporte. Tampoco podemos reclamarle nada a nadie”.

¿Ha corrido alguna vez peligro el proyecto, por falta de tiempo o por causas económicas?

Diana: “No. Podemos decir que ha tenidos distintos ritmos”.

Raúl: “Tuvimos épocas muy frenéticas. En 2013, creo recordar, decidimos rebajar el ritmo de conciertos, porque nos quitaba mucho tiempo y no nos permitía hacer otras cosas que lo requerían, como sacar libros”.

Diana: “Estábamos haciendo una media de tres conciertos y era agotador. Y, efectivamente, nos quitaba tiempo para hacer otras actividades que nos apetecía impulsar desde LaFonoteca. Se puede decir que hemos tenido distintos ritmos en función a las distintas etapas, pero nunca hemos parado. La web siempre ha estado activa, en actualización constante, hemos tenido siempre proyectos entre manos y, la verdad, hasta ahora –tocamos madera- ha ido todo bien”.

Siempre habéis tenido mucha complicidad con sellos pequeños, pero que realizan tareas titánicas, como Discos de Kirlian, Discos Walden, Austrohúngaro… ¿consideráis que hay afinidad espiritual con estos sellos?

Diana: “Sí”.

Raúl: “Por supuesto (risas)”.

¿No os da miedo que se os identifique demasiado con el indie pop? No me refiero al masivo tipo Vetusta Morla, sino a ese más pequeñito en público (que no en resultados artísticos).

Diana: “No. Porque, por un lado tenemos mucha afinidad con estos sellos…”

Raúl: “O con sellos más grandes, como Subterfuge. Nosotros nos llevamos bien con mucha gente que se esfuerza en sacar cosas chulas adelante. Nos guiamos por gustos. Y también hay muchos sellos que admiramos. Por ejemplo, Austrohúngaro, que es un sello que admirábamos antes de que hubiéramos nacido”.

Diana: “Luego nuestra actividad es muy diversa. Tampoco nos cerramos a nada. Hacemos conciertos de todo tipo, de todo tamaño, de todo género, porque hemos programado mucho pop, pero también punk o clásica ahora. No nos cerramos a ningún género y tenemos muchas afinidades con gente que está haciendo muchas cosas interesantes, pero tampoco creo que nos marque de ninguna manera. Es más, es un placer que se te relacione con la editorial La Felguera, con Subterfuge, con Discos Walden, etc, que hacen cosas estupendas. Nos encanta que nos asocien con ellos. ¿Por qué no?

¿Y podéis concretar proyectos futuros?

Raúl: “Nos gustaría sacar nuevo material discográfico, rescatar algunas maquetas o darle continuidad a los recopilatorios de grupos emergentes. Estamos ideando. Con el aniversario, gran parte de nuestro esfuerzo se ha ido a la organización de este festival de dos días. Pero a partir de ahí nos reuniremos y veremos qué otras cosas podemos sacar adelante”.

Diana: “El mayor proyecto es poder continuar con nuestra actividad. Luego algún próximo lanzamiento de un doce pulgadas, continuar con Puente Aéreo [Ndr. La serie de singles compartidos entre bandas de Madrid y Barcelona que vienen editando desde 2014], hacer una segunda edición del ciclo de música clásica y continuar con lo que hemos venido haciendo hasta ahora: ampliar la base de datos, ampliar el número de colaboradores y seguir creciendo poco a poco”.

Sobre la fiesta de aniversario de este fin de semana, ¿por qué habéis escogido a estos grupos? ¿Es porque os parecen los más significativos de los últimos diez años?

Raúl: “No, hemos hecho un recorrido histórico a lo largo de nuestra propia trayectoria. Son grupos que nos han significado hitos importantes y, al mismo tiempo, pensamos que hemos aportado un granito de arena a su trayectoria. Todo tiene su porqué. Espiritusanto, porque les organizamos su primer concierto y abrían nuestro recopilatorio ‘Madrid está helado’, que es un recopilatorio al que tenemos muchísimo cariño porque salió súper bien. Estamos muy orgullosos; de nuestros productos discográficos, del que más. Neleonard, lo mismo. En Barcelona Miguel Atienza organizó algunos de sus primeros conciertos, nosotros a su vez los incluimos en un recopilatorio, en un ‘Puente Aéreo’, versionando a Los Lagos de Hinault. Del segundo día, Doble Pletina, organizamos su primer concierto en Madrid, el segundo en Barcelona y les rendimos un pequeño tributo en nuestro tercer ‘Puente Aéreo’, porque había dos grupos de Madrid que los versionaban, que eran Betacam (que también toca el segundo día) y…”

Diana: (interrumpe) “¡Y al que también organizamos su primer concierto en Madrid y Barcelona!”.

Raúl: “Luego Hidrogenesse, que los llevamos a Londres. Por último nos queda Caliza. Pero es que Caliza nos ha gustado desde el comienzo, desde Cosmen Adelaida. Le hemos editado unas canciones en el ‘Puente Aéreo IV’, hemos hecho un par de conciertos con ella en Barcelona y Madrid…”

Diana: “Sí, han sido grupos con los que hemos tenido mucha relación. Ha sido difícil elegir, porque han sido tantos grupos con los que hemos tenido trato estos años, hay tantas bandas que nos gustan, que imagínate. Llevamos creo que catorce discos editados, más de 150 conciertos… Pues claro, es interminable la lista. Pero hemos intentado elegir bandas que fueran importantes para nosotros, a las que creemos que aportamos algo y que fuesen afines musicalmente para poder programar un cartel con sentido y un poco consistente estilísticamente”.

Raúl: “También teníamos presente, a la hora de confeccionar el cartel, que queríamos que la ilusión fuera compartida. Y está resultando. Notamos que los grupos están muy emocionados, están preparando sorpresas entre ellos… Queríamos esa complicidad. Sabemos que entre ellos están tramando colaboraciones y demás, así que va a estar chulo”.

Diana: “Va a haber sorpresas. Queríamos que no fuese un concierto más, sino que, realmente, fuera una gran fiesta de reunión, con toda la gente con la que hemos trabajado y colaborado estos años, que nos ha seguido. Y creemos que estos grupos reflejan muy bien ese espíritu”.

Va a ser un auténtico puente aéreo. Me consta que va a venir mucho público que de Barcelona…

Diana: “De hecho, ¡la mitad de las bandas del aniversario vienen de Barcelona!”.

“Notamos que los grupos están muy emocionados, están preparando sorpresas entre ellos”

El público ha respondido muy bien. Las entradas del sábado están agotadas y esta mañana [Ndr: la entrevista se celebra el miércoles 4 de abril por la tarde] he leído que sólo quedaban diez abonos. No sé si a estas horas habrán volado ya…

Raúl: “Igual queda uno o dos. Del primer día también quedan pocas. Sí, va a ir súper bien”.

Diana: “¡Huele a sold out! (risas)”.

¿Habrá fiestas en otras ciudades?

Raúl: “De momento nos quedamos en Madrid en el décimo aniversario, pero Miguel [Atienza] cumplirá diez años de aquí a poco. Si no me equivoco, LaFonoteca Barcelona hará ocho años, ¿no?”.

Diana: “En 2012 empezaron”.

Raúl: “En Barcelona en poquito tiempo también habrá un buen festival. Allí hay mucha actividad de conciertos. LaFonoteca también está implicada en el Bis Festival”.

Los conciertos tendrán horarios europeos, por lo que he visto anunciado. Imagino que será muy puntual todo.

Raúl: “Sí, porque no queríamos que una banda tocase veinte minutillos y la siguiente fuera apresurada, queríamos que tocaran a gusto. Entonces sí que va a ser bastante puntual. Estamos insistiendo en ello porque, yo no sé si en Barcelona hay más puntualidad, pero en Madrid no. Comienza a las 20.30h el primer concierto. Puntual”.

En Barcelona hemos mejorado en los últimos tiempos. Lo de anunciar conciertos a las 21h y que comiencen pasadas las 22.30h parece que, afortunadamente, ha pasado a mejor vida…

Diana: “Aquí sigue siendo asignatura pendiente y estamos insistiendo mucho porque no queremos que la gente se pierda nada. Insistimos en que empezará puntual”.

Raúl: “Como anécdota, nos hemos encontrado con que el concierto ya está empezado y la gente está en el bar de al lado tranquilamente… ¡y luego se cabrean! En plan “¡Ya ha comenzado!”. ¡Pero si llegáis media hora tarde sobre lo previsto!”.

Diana: “Hemos tenido algún concierto que, más tarde de la hora de apertura de puertas, el grupo que tocaba estaba aún en el bar. Tenemos muchas anécdotas de este tipo en estos años”.

¿Y alguna chafardería o anécdota jugosa para cerrar?

Raúl: “Poca cosa. No somos muy polémicos. Somos un poco sosos…”

Diana: “Somos muy sosos en ese sentido. Estamos a tantas cosas, con tanto trabajo, tanto jaleo… que estos “chafardeos” nos pasan un poco por delante y no los pillamos”.