Amaia Montero desmiente los rumores sobre la gira de LODVG

Amaia Montero ha publicado un comunicado en su cuenta de Instagram en el que, además de actualizar su estado y abordar las críticas en redes, también ha negado que vaya a abandonar la gira actual con La Oreja de Van Gogh. Este es un rumor que ha ido circulando en Internet durante los últimos días y que ahora Amaia desmiente rotundamente: «Hemos vuelto de verdad», asegura.

La vocalista de La Oreja de Van Gogh cuenta que se ha centrado en descansar durante los últimos días, tras el inicio de la gira del grupo en Barakaldo. Cuenta cómo llegó de Bilbao e hizo de todo menos mirar el móvil: «Descansé como una niña después de su mejor cumpleaños y al despertar estaba muy feliz», cuenta.

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Montero cuenta que recibió una llamada de un amigo que le que preguntó si iba a abandonar la gira: «Le respondí muy sorprendida: ¿cómo? Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote. Y cuando ya puede retomar la conversación le respondí con un rotundo NO y le dije por qué me lo preguntaba», ha explicado la cantante.

Su amigo, probablemente, le contó los rumores que habían surgido en redes sobre un posible abandono de la cantante, unido a las numerosas críticas que recibió por su actuación: «Caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar lejos de ser ingenuo es lo más sano e inteligente que uno puede hacer», comenta la artista. Esta asegura que «las mentiras de la gente» es algo que no le sorprende.

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El comunicado termina explicando lo agradecida que está con «ese público tan maravilloso, agradecido y entregado» y con una frase lapidaria: «Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible», concluye la cantante.