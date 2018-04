Empress Of hace “spanglish” en sus dos nuevos singles, ‘Trust Me Baby’ e ‘In Dreams’

Empress Of (la neoyorquina Lorely Rodríguez para los amigos) sorprendió en 2015 con un interesante debut sobre el que nos habló en una entrevista y en el que aunaba canciones emotivas con producciones electrónicas jugosas y experimentales en la onda de The Knife, Austra o iamamiwhoami. Más tarde colaboró con Blood Orange (‘Best of You’) y el barcelonés Pional (‘The Way You Like’) y recientemente ha logrado junto a Khalid y DJDS su mayor éxito en streaming gracias a ‘Why Don’t You Come On’.

La autora de ‘Water Water’ parece lista para regresar en 2018 y hoy 11 de abril publica dos canciones nuevas producidas junto a Cole MGN, ‘Trust Me Baby’ e ‘In Dreams’. Quizá motivada por el éxito de su canción con Blood Orange en streaming, pero por supuesto también por su descendencia hispana (sus padres son de Honduras y España), Empress Of canta esos temas en “spanglish” y además presenta en ellos un sonido fusión de R&B, electrónica y música latina que puede recordar al sonido de la prometedora Kali Uchis.

“Confía en mí” es el lema de una ‘Trust Me Baby’ en la que Rodríguez relata el dolor de una ruptura, y en la que deja la curiosa frase “no te enojes sin razón, te hace más feo”, y la aserción “respétame, yo soy tu igual, no soy un animal al que salvaste”. Por su parte, ‘In Dreams’ captura una sensación de neurosis en su letra “me confundiste con un beso, dime dónde lo devuelvo, anoche me llamaste hermosa, me desperté sintiéndome loca” y presenta un sutil ritmillo de influencia dancehall.