Camila Cabello “dedica” un tema inédito a la sangría pero no a Barcelona como Ed Sheeran

Camila Cabello ha iniciado este 9 de abril su gira ‘Never Be the Same’ en Vancouver, Canadá. La gira, que llega a Barcelona el 26 de junio y a Madrid el 27 de junio, está poniendo sobre la mesa, en directo, las canciones que Cabello ha publicado en su aclamado debut, entre ellas los exitazos ‘Havana’ y ‘Never Be the Same’.

Dado que Cabello es debutante -sin contar su paso por Fifth Harmony-, y su disco contiene 11 temas -dura 37 minutillos-, su repertorio es aún escaso, por lo que en su setlist ha añadido versiones (‘Can’t Help Falling in Love’ de Elvis), colaboraciones (‘Know Me Better’ con Major Lazer) y también dos temas inéditos, cuyas presentaciones ya han llegado a Youtube, y parecen bastante interesantes. Se trata de ‘Sangria Wine’ y ‘Scar Tissue’.

El primero, de título que no puede sino recordarnos al homenaje de Ed Sheeran a ‘Barcelona’, pero que no contiene mención alguna a la ciudad (como la del tema de Sheeran a la sangría), es un sensual número de reggae-pop producido por Pharrell Williams en la que Cabello canta frases en español como “yo sé que tú quieres mi cuerpo esbelto, quieres controlar mi mente experta, y todo el mundo quiere ser dueño de ella, pero nadie puede”.

El segundo es un tema más dramático, en la onda ‘Never Be the Same’, co-escrito por Charli XCX y cuya existencia se conoce al menos desde 2017, cuando el disco de Cabello llevaba el título ‘the hurting. the healing. the loving.’ y ‘Havana’ todavía no cumplía un mes en la calle. Cabello dedica ‘Scar Tissue’ a las personas que han sufrido y ahora se “miran al espejo” y ven una versión mejorada y “curada” de ellas mismas.