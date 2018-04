Laura Marling y Mike Lindsay son LUMP y presentan buen single con peluche bailarín

Por un lado, Laura Marling, cantautora de folk británica reconocida por discos como ‘I Speak Because I Can‘ o el reciente ‘Semper Femina’, y por el otro, el también británico Mike Lindsay, líder de Tunng, grupo asociado a la folktrónica que a finales de la década pasada entregó discos tan interesantes como ‘Good Arrows’ o ‘…and Then We Saw Land’, y los más eclécticos Throws.

Ambos unen fuerzas en un proyecto conjunto llamado LUMP. Su primer disco, homónimo, y bastante breve, por cierto, sale el 1 de junio vía Dead Oceans con la portada que veis, protagonizada por un peluche humano que además aparece y baila sin parar en el videoclip del single principal, ‘Curse of the Contemporary’. El tema tiene un punto psicodélico e infantil o circense (¿de ahí el vídeo?) y aúna guitarras y sintetizadores para contarnos una historia de existencialismo ante el devenir de la humanidad. “No puedo creer en lo que nos hemos convertido”, canta Marling con su registro más teatral.

Esteban Diacono ha realizado el videoclip para ‘Curse of the Contemporary’, y en un comunicado ha resaltado el carácter alegre y tierno de la canción, inspirándose a su vez en algunos de los temas importantes en las letras de Laura, pero “desde un punto de vista diferente”. “Me ha inspirado la idea de California como “fábrica de sueños”, en la idea de esos sets de cine que podían transformarse por sí solos, dar forma y color a los sueños y encender la imaginación”.

‘LUMP’:

1. Late To The Flight

2. May I Be The Light

3. Rolling Thunder

4. Curse Of The Contemporary

5. Hand Hold Hero

6. Shake Your Shelter

7. LUMP is a Product (credits)