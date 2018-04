The Weeknd estrena “docupoema” y vídeo… no tan “poéticos”

The Weeknd ha publicado por sorpresa una mixtape o mini LP llamado ‘My Dear Melancholy,’, del cual ‘Call Out My Name’ ya es un hit internacional. Para demostrar cuán en serio se ha tomado este proyecto, Abel Tesfaye ha estrenado un vídeo para esta canción… si bien tampoco se lo ha tomado demasiado en serio: no es precisamente su mejor videoclip ni el más trabajado. Al contrario, parece bastante improvisado.

Si una ruptura -probablemente la de Selena Gomez- sobrevuela las letras de todo el disco, el habitual Grant Singer ha querido retratar aquí a The Weeknd desesperado, casi recreándose en su nuevo estado civil solitario, cantando de manera desgarrada la canción en distintos parajes. Claramente hay algunos planos más conseguidos -como el de los pájaros, mitad Hitchcock mitad Cunningham- que otros -los que pretenden ser más teatrales no resultan tan inspirados-, pero por supuesto el vídeo está siendo consumido de manera masiva y ya es de lo más visto en Youtube en todo el mundo.

Por otro lado, The Weeknd esta misma semana ha compartido una especie de documental sobre cómo se hizo el álbum, con el que también os dejamos. Lo ha llamado ‘He Was Never There, docupoema’, en referencia a ‘I Was Never There’, otra de las pistas del disco.