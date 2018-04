Kanye West ya no quiere ser número 1, sino “agua”

Mientras el mundo trata de averiguar si este 2018 habrá continuación o no habrá continuación de ‘The Life of Pablo‘, Kanye West ha entrevistado a su diseñador de interiores Axel Vervoordt para The Hollywood Reporter y en la conversación han salido varios temas interesantes, más allá de comparar a su pareja Kim Kardashian con María Antonieta (“la veo como una representación, como una María Antonieta de nuestros tiempos”) y a sí mismo con Stephen Hawking. “Me siento como Stephen Hawking. Cambiaba de ideas y sus teorías todo el rato. Después de probar que algo era correcto, probaba que era incorrecto”, indica, quizá refiriéndose al disco vivo que fue ‘The Life of Pablo’, cambiando de versión oficial varias veces.

Los medios están titulando que Kanye está escribiendo un libro “de filosofía” llamado ‘Break the Simulation’, si bien enseguida puntualiza que “no es sobre filosofía sino solo un concepto porque “filosofía” suena demasiado tosco”. Aclara: “tengo un concepto sobre las fotos y estoy indeciso sobre las fotos, porque te sacan del ahora y te transportan al pasado o te transportan al futuro. Pueden usarse para documentar, pero muchas veces sobrepasan a la gente. La gente da demasiada importancia a los recuerdos. La gente siempre quiere oír la historia de algo, lo cual es importante, pero creo que se da demasiada importancia a la historia”.

Además de estas declaraciones, bastante polémicas ciertamente, Kanye West dice que “ya no quiere ser número 1 sino agua”, no en referencia a su música sino a su colección de ropa. “Quiero estar más cerca de Unicef o algo así, donde pueda informarme y ayudar a toda la gente que pueda, y no solo dar un empujón a una marca”. West habla entonces de moda, sobre la disyuntiva entre inspirarte en décadas pasadas como los años 20 o los años 40, o ceñirte a los cánones actuales.