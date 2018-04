Beyoncé vuelve a reunir a Destiny’s Child en Coachella; Rihanna, en primera fila

Beyoncé ha actuado este fin de semana en Coachella, interpretando algunos de los hits más significativos de su carrera, como ‘Crazy In Love’, ‘Formation’, ‘Sorry’, ‘Drunk In Love’, ‘Countdown’, ‘Déjà Vu’ junto a su esposo Jay-Z, ‘Run the World’ o ‘Love on Top’. Entre las grandes noticias de su repertorio, la inclusión de ‘Mi gente’, ‘Single Ladies’ a pesar de que esta no formaba parte del setlist de su última gira, o la aparición de Destiny’s Child en la última parte del concierto.

Con sus ex compañeras han sonado canciones como ‘Lose My Breath’, ‘Say My Name’ y ‘Soldier’. Kelly Rowland y Michelle Williams vuelven, pues, a ser utilizadas como reclamo noticiable en un show de Beyoncé, como ya sucedía en la Super Bowl. También hay que destacar la aparición de Solange para marcarse unos bailes durante el tema ‘Get Me Bodied’, el vídeo de Rihanna viendo el concierto en primera fila o los de Adele disfrutando del show desde su casa.

A falta de que Beyoncé repita su set la semana que viene tras haber cancelado su concierto en Coachella del año pasado, la cantante no ha estrenado tema alguno coincidiendo con el festival, como sí hacía en 2017 su sustituta Lady Gaga. Os recordamos que Beyoncé emprenderá una gira mundial junto a Jay-Z este año. El tour incluye una parada en Barcelona.

