Rag’N’Bone Man, The Charlatans, Eric Prydz, Metronomy, Anna Calvi, Sofi Tukker… entre los confirmados del FIB

El FIB sigue ampliando su cartel de 2018 de cara a una nueva edición del festival, que se celebra los días 19, 20, 21 y 22 de julio, como siempre, en Benicàssim. Hoy se confirman varios nombres interesantes, entre ellos los de Rag’N’Bone Man, uno de los nuevos reyes del pop en Reino Unido tras la edición de su debut, ‘Human‘; el DJ de trance y house progresivo Eric Prydz, y The Charlatans, que presentarán su nuevo disco, ‘Different Days, además de éxitos como ‘The Only One I Know’ o ‘Weirdo’.

Como veis, ilustra este post una imagen de Metronomy y precisamente el grupo liderado por Joseph Mount es otro de los confirmados en esta nueva tanda del FIB en la que también encontramos a Anna Calvi, Cashmere Cat, Pale Waves, Sofi Tukker, Tommy Cash, Caroline Rose, Meridian Brothers, Desert, Zulu Zulu, Cedric Gervais, Friend Within y MYD.

Todos estos nombres se suman a los ya anunciados The Killers, Liam Gallagher, Pet Shop Boys, Izal, Travis Scott, Belle and Sebastian, Tune-Yards, Two Door Cinema Club, Dorian, Sleaford Mods, The Kooks, The Vaccines, Wolf Alice y Bastille, entre otros. Pronto habrá más incorporaciones.

Por otro lado, sigue la venta de abonos de 4 días, con ocho de acampada gratuita del 16 al 23 de julio en Campfest, al precio de 155 euros (gastos de gestión no incluidos). Además se pueden adquirir Pases VIP y entradas para Villacamp, la zona de acampada VIP.