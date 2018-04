Virginia Maestro adelanta ‘Roots’, su nuevo EP, con la balada acústica ‘Let Love Die’

Virginia Maestro publica un nuevo EP, ‘Roots’, el próximo 27 de abril, dentro de dos semanas, y el primer adelanto ya puede escucharse cortesía de El País, que lo ha estrenado esta mañana. Se trata de ‘Let Love Die’, una balada acústica compuesta junto a la cantautora estadounidense Kate Bowen en Nashville, cuna del country y ciudad adorada de Maestro.

‘Let Love Die’ se presenta con un sencillo videoclip realizado por The Fly Factory, en el que vemos a Maestro sentada en una cafetería o cantando en las calles de Madrid, protegiéndose con un paraguas de una lluvia inexistente. Por su parte, la canción habla de la necesidad de “dejar morir un amor mientras nuestros corazones siguen latiendo”, y la melodía del estribillo tiene un punto ‘Somewhere Over the Rainbow’.

‘Roots’ presentará la curiosidad de contener una colaboración con la guatemalteca Gaby Moreno, ganadora de un Grammy Latino, quien además estuvo nominada a los Grammys anglosajones el año pasado, en la categoría de Mejor álbum pop latino. El tema se titula ‘Noviembre’ y el EP traerá, además, tres versiones “con colaboraciones estelares” que de momento no se han revelado.

