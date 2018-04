Father John Misty se ríe de la filtración de su nuevo disco recién anunciado

Un error de Apple Music ha sido el detonante de que ‘God’s Favorite Customer’, el nuevo disco de Father John Misty, se haya filtrado a la red con un mes de antelación y justo cuando acaba de ser anunciado por el propio Josh Tillman. Apple Music publicaba el disco íntegramente en su plataforma durante el día ayer y lo borraba inmediatamente después, quizá al descubrir que hasta el 1 de junio no puede darle al botón de “publish”. Eso sí, el disco ya se ha propagado por la red.

Tillman se ha reído del asunto en Facebook, convirtiendo la portada del disco en un meme que reza: “cuando tu disco se filtra con un mes de antelación”. Hemos asistido a filtraciones de lo más rocambolescas en los últimos años, como la de los discos de Björk, Madonna o Beach House, pero no es tan habitual que un disco se filtre solo horas después de ser anunciado. Claro que, en este caso, un despiste de Apple Music y no un robo de información ha sido la clave para que ya los fans de Tillman descubran cómo suena su nuevo disco.

Disponibles, oficialmente y no por error, en las plataformas de streaming, ‘Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All’ y ‘Just Dumb Enough to Try’ son los dos avances publicados de ‘God’s Favorite Customer’.

Wig. Apple Music just leaked Father John Misty’s album early and it’s amazing. pic.twitter.com/hAPgAO1baG — PiZZAPiZZA (@bytesquat) April 18, 2018