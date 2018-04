Father John Misty es el “cliente favorito de Dios” en su nuevo disco, del que estrena 2 temas

Father John Misty ha dado los detalles de su nuevo disco, del que estrenó un curioso tema, ‘Mr. Tillman’, el pasado mes de febrero. El disco tiene un título muy Father John Misty, ‘God’s Favorite Customer’, y sale el 1 de junio.

Los dos primeros avances del álbum, que, por cierto, contiene 10 temas y dura 37 minutos, como puede observarse en iTunes, ya pueden escucharse y son ‘Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All’ y ‘Just Dumb Enough to Try’. La primera es muy Beatles, la segunda muy Elton, ambas son, en cualquier caso, dos buenos temas que no decepcionarán a los fans del autor de ‘Pure Comedy‘.

Esta es la secuencia de ‘God’s Favorite Customer’, con títulos tan prometedores como “noche de cita” o “somos personas y no hay mucho que podamos hacer al respecto”.

01 Hangout at the Gallows

02 Mr. Tillman

03 Just Dumb Enough to Try

04 Date Night

05 Please Don’t Die

06 The Palace

07 Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All

08 God’s Favorite Customer

09 The Songwriter

10 We’re Only People (And There’s Not Much Anyone Can Do About That)