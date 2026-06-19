Katy Perry surfea al público dentro de una botella en Santiago

Katy Perry ha ofrecido esta noche su esperado concierto en el festival O Son do Camiño de Santiago de Compostela, aquel del que Los 40 Principales publicó una crónica premonitoria dos días antes de que ocurriera. El portal alude con humor a lo ocurrido hoy en su crónica, escribiendo que Katy Perry iba a subirse a ese escenario y hacer un concierto divertidísimo… “y eso lo sabíamos y lo firmábamos antes de que pasara”.

El repertorio incluyó, por supuesto, ‘I Kissed a Girl’, que produjo un momento viral cuando Perry cantó esta canción metida dentro de una botella de plástico gigante, que aprovechó para surfear entre su público gallego. Una idea que recuerda a la vista en un concierto reciente de La La Love You y que popularizaron los Flaming Lips décadas atrás.

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El concierto de Perry en Santiago ha dejado también la comentada imagen de la artista sosteniendo la bandera de Galicia, y en lo musical el repertorio ha incluido el estreno en vivo del nuevo single ‘Watch it Burn‘, disponible el viernes que viene.

@luarc98 Katy singing ‘Watch It Burn’ for the first time ever at the first stop of her ‘Out Of Office’ Tour in Santiago de Compostela @Katy Perry @Katy Perry Universe ♬ sonido original – Raúl