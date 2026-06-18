Sole Giménez habla sobre sus «recuerdos traumáticos» con Presuntos Implicados

Unos días después de que Lydia Rodríguez publicase un comunicado en sus redes en el que anunciaba su separación de Presuntos Implicados y explicaba diferentes episodios de «maltrato» y «falta de compañerismo», Sole Giménez, la vocalista original del grupo, también ha decidido hablar sobre la situación. La misma que le ha removido «recuerdos traumáticos» de su pasado con la banda.

Lo primero que ha escrito es que su apoyo a Lydia Rodríguez es total y la artista lamenta que esta «haya tenido que atravesar situaciones que le han causado sufrimiento y deseo que encuentre la serenidad y la fortaleza necesarias en estos momentos difíciles». Giménez también ha abordado el legado musical de Presuntos Implicados, que lamenta que hoy se vea envuelto en «circunstancias que generan dolor y desconcierto».

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Antes de agradecer el apoyo que ha recibido de sus seguidores, Giménez reconoce que la situación ha despertado «recuerdos traumáticos» de su pasado, pero pide a la gente que se respete su deseo a no hablar de ello: «Un pasado del que, no sin ayuda y mucho trabajo, he conseguido alejarme y del que quiero seguir distanciada», escribe la cantante.