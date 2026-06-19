¿Es Tyla realmente la nueva Rihanna?

Entre las novedades musicales de la semana se encuentra el nuevo single de Tyla, ‘Is It Love?’. La superestrella sudafricana sigue presentando el disco que publicará el próximo 24 de julio bajo el título de ‘A*POP’, del que ya se conocen los éxitos ‘Chanel‘ y ‘She Did It Again‘, junto a Zara Larsson, además de un tema llamado ‘Is It’, adelantado en el EP ‘WWP’, publicado hace casi un año.

La artífice de macroéxitos de amapiano-pop como ‘Water’ o ‘Push 2 Start‘ regresa con una de sus canciones más cercanas al R&B y una de las que más avivará las comparaciones con Rihanna, con quien comparte ciertas similitudes tanto en el timbre vocal como en esa imagen de chica «cool». ¿Están justificadas esas comparaciones?

- Publicidad -

Apostando por una atractiva fusión de ritmos caribeños, R&B y guitarras eléctricas, ‘Is It Love?’ -la Canción Del Día de hoy- es un tema que podría haber grabado Rihanna en los primeros años de su carrera. Con ecos también de los sucedáneos rihannescos que proliferaron en su momento, como ‘I’m Into You’ de Jennifer Lopez, Tyla entrega un single con madera de éxito comercial que muestra una faceta diferente de su personalidad artística y de su sonido.

Si bien es cierto que, a los 24 años que tiene hoy Tyla, Rihanna ya había publicado ‘Unapologetic’ (2012) y acumulaba una colección de éxitos globales impresionante, no se puede negar que la sudafricana está construyendo una carrera muy apañada apostando casi exclusivamente por el afropop y el amapiano.

- Publicidad -

Aunque ‘Is It Love?’ se acerca al dancehall de tintes R&B, vuelve a demostrar su habilidad para crear singles irresistiblemente pegadizos y nos recuerda aquel tipo de canción pop bien construida que tan habitual era en otras épocas. El estribillo «is it love / cry cry cry» es pura munición para la radio y las playlits de éxitos.

