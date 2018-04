La canción del día: ‘It’s Not Just Me’ de Let’s Eat Grandma, como Lorde versionando a Chvrches producida por Röyksopp

Difícilmente podríamos estar más excitados por el nuevo disco de Let’s Eat Grandma, jovencísimo dúo femenino de Reino Unido que debutara en 2016 con un disco imaginativo, magnético aunque algo desconcertante como ‘I, Gemini’. Lo que habíamos podido escuchar de ‘I’m All Ears’, ese segundo disco que se publica –con portadón– el 29 de junio, nos dejó ya muy expectantes: primero ‘Hot Pink’, con una producción marca de la casa SOPHIE (Faris Badwan de The Horrors también está inmiscuido), resultaba una suerte de adaptación del concepto Shampoo a nuestros días; luego, ‘Falling Into Me’ resultaba más expansiva, concretamente hacia el espacio.

Y ahora, con su tercer adelanto, nos convencen de forma definitiva de que 2018 podría ser el año definitivo para la gran explosión de Let’s Eat Grama. Se trata de ‘It’s Just Me’, un auténtico temazo de pop poderoso, con gran potencial comercial pero, a la vez, personal. De nuevo producida por SOPHIE y Faris Badwan y compuesta por las propias Rosa Walton y Jenny Hollingworth, se trata de una canción repleta de ganchos, que recuerda a las mejores composiciones de Chvrches, está interpretada con la garra y ese extra de emoción post-adolescente que tan bien captura Lorde, y que suena, por momentos, como si los (algo desaparecidos, por cierto) noruegos Röyksopp estuvieran en el ajo.

El tema ha sido presentado con un vídeo tan sencillo que casi parece amateur –irradia cierto encanto naif que encaja muy bien con la incipiente adolescencia del dúo–, aunque el efecto de la pantalla dividida en sectores que componen la imagen con décimas de segundos de diferencia, es bastante ingenioso. Let’s Eat Grandma tendrán ocasión de presentar este nuevo álbum –se dice que su directo es bastante impresionante y que su pericia instrumental es notable pese a su juventud– en la próxima edición de Bilbao BBK Live 2018.