A 3 semanas del disco de Arctic Monkeys… ¿es la noticia más importante su frase sobre Strokes?

‘Look What You Made Me Do’, el tema de Taylor Swift para sus “haters” más famosos, Kanye West, Kim Kardashian, Katy Perry, etcétera, fue uno de los cortes más controvertidos de 2017. Y este 2018 otra frase muy similar copa ya unos cuantos titulares. Según revela NME el nuevo álbum de Arctic Monkeys, ‘Tranquility Base Hotel & Casino‘, comienza con un tema llamado ‘Star Treatment’ en el que lo primero que se oye es: “I just wanted to be one of the Strokes, now look at the mess you made me make / Hitchhiking with a monogrammed suitcase, miles away from any half-useful imaginary highway”. Algo así como “Simplemente quería ser uno de los Strokes / y ahora mira el desastre que me has hecho hacer… autoestop con una maleta con monogramas, a kilómetros de cualquier autopista imaginada y medio útil”.

Parece, pues, que la letra va dirigida en realidad a una chica y no a ninguna rivalidad con The Strokes, quienes hace más de una década que no tienen un disco con la relevancia de ‘AM’. Alex Turner ha dicho en una entrevista con Mojo que esa línea es sobre “escribir sobre escribir”. “¿Es esa línea demasiado personal? Sí, por supuesto. Pero no puedes dejar que eso te haga detenerte”, se sincera.

Aclarado todo, la pregunta que todo el mundo se hace es DÓNDE ESTÁ EL SINGLE, si todo lo que podemos saber sobre el disco de Arctic Monkeys cuando solo quedan 3 semanas para su publicación, el 11 de mayo, es que tiene “mucho piano e influencia de ritmos hip-hop”. Es verdad que los tiempos han cambiado y ya no son siempre necesarias 6 u 8 semanas para promocionar un álbum. Mixtapes y nuevo pop aparte, no hay más que recordar el caso de ‘In Rainbows’ de Radiohead, editado en 2007. Y aun así, algo huele raro en el universo Monkeys… ¿Estamos ante un disco sin single, que funciona como un todo? ¿Ante un álbum no-tan-bueno que se va a guardar en un cajón hasta el último momento? ¿Ante un disco tan bueno como ‘Beyoncé’ que esperan que se viralice el día de lanzamiento sin adelanto previo? ¿Encontraremos sorpresa en nuestra plataforma digital favorita esta misma noche? Seguiremos informando.