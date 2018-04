Putochinomaricón / Corazón de cerdo con ginseng al vapor

Chenta Tsai, Putochinomaricón, se ha revelado como uno de los grandes personajes de la primera generación de artistas españoles que no conocen un mundo (o ya no lo recuerdan) sin Internet, WiFi y teléfonos móviles. Su música parece consecuencia directa del bombardeo directo y masivo de información, sea de la calidad, el signo o la intención que sea. Chenta actúa como un filtro que deglute una amalgama que atraviesa nuestro cerebro dejando restos de colores ácidos, luces LED, estética glam, hip hop, raver y kitsch, una masa resplandeciente que podíamos acercarnos a definir como una molécula palpitante en la que La Casa Azul, Pet Shop Boys, Charli XCX, Eiffel 65, A.G. Cook, Unicorn Kid, Bom Bom Chip, Lil Yachty, Perfume, La Prohibida e Hidrogenesse permanecen en perfecto equilibrio.

Esta cosa tan aparentemente enrevesada se traduce, en una colección de tiros pop como pocas: desde los ya conocidos intrahits ‘Gente de mierda’, ‘Tú no eres activista’, ‘Tu puta vida nos da (un poco) igual’ (con colaboración del músico y productor chileno Ignacio Redard) y una ‘No tengo wifi’ –que, con unos cuantos puntos más de pitch, se vuelve furiosa y gana enteros–, a las nuevas y resplandecientes ‘El test de la Bravo y la Superpop’, ‘No quiero salir’ –sí, Chenta: tu admirada Charli podría cantar esto perfectamente– o el emocionante medio tiempo ochentero ‘Remedio casero’. Todo interpretado, producido y mezclado por él mismo, de una manera rabiosa y efervescente, con un ímpetu que quizá le traiciona (especialmente en el apartado técnico y de producción, aún puede mejorar mucho), pero que se contagia.

Y eso no es todo lo que da de sí Putochinomaricón. Una parte muy importante de su propuesta en este ‘Corazón de cerdo con ginseng al vapor’ –hasta el título, como su portada/bodegón con pasaporte español y productos tópicos de restaurante chino, viene cargado de retranca– está en el trasfondo lírico. La solo aparente frivolidad de su estética esconde una furia millenial que se conjuga con una infancia, adolescencia y juventud de tormentos por su condición de migrante y homosexual. Eso, digerido por una persona culta –es arquitecto y violinista de conservatorio, recordemos–, se traduce en una kame hame ha (onda vital, más apropiadamente dado el contexto) contra los bullies (y no bullies, pero sí racistas y homófobos) que trataban de joderle la vida con sus ofensas y agresiones (la intro ‘Puto Chino Maricón’ no lo puede decir más claro). ‘Corazón de cerdo con ginseng al vapor’ es su venganza, su quisisteis-acabar-conmigo-pero-sigo-aquí-y-ahora-soy-más-fuerte en toda la cara a esa gentuza (de mierda).

Pero hay más: crítica al capitalismo (al “rosa”, en torno a la perversión del Orgullo LGTBIQ+, y al otro), al feminismo impostado o inexistente de las revistas de tendencias y series como ‘Friends’ o ‘Sexo en Nueva York’, al hedonismo sin sentido, al activismo de postal, a la esclavitud de la tecnología y las redes sociales, al pensamiento único… Pocos artistas se han atrevido a (o han podido) condensar tanta crítica ácida, con una visión rabiosamente contemporánea y fresca, y de una manera tan atractiva en un solo disco ¡de 18 minutos! Sus letras, desde luego, no son perfectas, no –en ocasiones, ha tenido que tirar de calzador para meter según qué palabras, pese a que emplea un lenguaje muy coloquial–, pero el fin, sin duda, justifica los medios. En suma, esto es sólo (y lo digo yo, como si fuera fácil) un EP con varias canciones ya bien conocidas, y su margen de crecimiento en varios niveles es grande. Pero sin duda, Putochinomaricón es una de las cosas más relevantes, excitantes e importantes que le ha pasado al pop nacional en mucho tiempo, y eso es algo digno de celebrar y difundir.

Calificación: 8,1/10

Lo mejor: ‘Gente de mierda’, ‘No tengo wifi’, ‘Remedio casero’, ‘No quiero salir’

Te gustará si te gusta: Charli XCX, La Casa Azul, La Prohibida y Bom Bom Chip

Escúchalo: Spotify