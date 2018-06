XXXTENTACION logra tras su muerte un single nº1 en Estados Unidos

La temprana muerte de XXXTENTACION el pasado 18 de junio tras ser disparado durante un robo en Miami ha impulsado las escuchas de sus canciones en las plataformas de streaming de manera brutal, y eso se ha reflejado en las listas de su mercado principal, Estados Unidos, donde el rapero ha logrado por primera vez un single número uno tras su muerte. ‘SAD!’ ha subido esta semana del número 52 al 1, mejorando a la vez el mayor pico conseguido por la canción hasta el momento, un top 7. Además, el número uno póstumo de XXXTENTACION supone una nueva efeméride para el pop, ya que es el primero que logra un artista principal tras su muerte desde que Notorious B.I.G. lo hiciera con ‘No Money No Problems’ en 1997. Como informa Billboard, ‘SAD!’ se une a una lista de números uno póstumos que incluye ‘(Sittin’ on) The Dock of the Bay’ de Otis Redding (1968), ‘Me and Bobby McGee’ de Janis Joplin (1971) y ‘(Just Like) Starting Over’ de John Lennon (1980-1981).

Esta miércoles 27 de junio tendrá lugar en Sunrise, Florida un velatorio público a XXXTENTACION en el que fans podrán “decir un último adiós” al cantante, además de verle por última vez, ya que el servicio incluirá una visita a su ataúd abierto. Los teléfonos móviles no estarán permitidos en el evento.