Trent Reznor no tiene “ninguna duda” de que Kanye y The Weeknd han “copiado” los conciertos de Nine Inch Nails

Nine Inch Nails han publicado esta semana su nuevo disco o epé largo (no está muy claro qué es), ‘Bad Witch’, y tanto Trent Reznor como Atticus Ross se han sentado con BBC Radio 6 para comentar el proyecto y hablar sobre otros asuntos, entre ellos los directos del grupo, y la “inspiración” que han dado a otros artistas.

Reznor no se corta un pelo y, durante la entrevista, acusa a dos de las estrellas más importantes del momento, Kanye West y The Weeknd, de “copiar descaradamente” las técnicas de producción de los conciertos de Nine Inch Nails. Dice: “me acuerdo estar con el grupo viendo Coachella desde la comodidad de nuestro sofá. Cada banda tenía un vídeo detrás y estaba sincronizada convenientemente con un amable conjunto de luces. Y yo vi a Kanye West, y también a The Weeknd, copiar descaradamente nuestras giras, en cuanto a producción se refiere, lo cual estoy diciendo sin ningún tipo de duda. Y ellos lo saben”.

No está claro a qué concierto se refiere exactamente Trent -aunque parece estar generalizando- pero como indica Pitchfork, tanto Nine Inch Nails como Kanye han trabajado con el mismo diseñador de producción, Martin Phillips, y además los diseñadores de producción de The Weeknd han hablado en alguna ocasión sobre su inspiración en Nine Inch Nails, llegando a llamar a The Weeknd el “Nine Inch Nail” del R&B”.