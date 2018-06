Muere Joe Jackson, el controvertido padre de Michael, Janet y los demás hermanos Jackson

Después de varios días en estado crítico y haberse comunicado que su muerte era cuestión de poco tiempo, finalmente ha fallecido “Joe” Jackson (su verdadero nombre era Joseph), el que fuera padre de los Jackson 5, entre ellos por supuesto Michael Jackson, y también obviamente de Janet o Latoya Jackson. En total tuvo 10 hijos. Joe Jackson había sido hospitalizado a causa de un cáncer y ha muerto esta mañana en Los Ángeles -hora local- a los 89 años de edad. Ha muerto tan solo un par de días después de haberse celebrado el 9º aniversario de la muerte de Michael cuando tenía 50 años.

Joe Jackson fue mánager de sus hijos desde que en los 60 decidió reclutar a varios de ellos para una boy band. Primero escogió a los mayores, Jackie, Tito y Jermaine, pero pronto Marlon y Michael se sumaron a la banda bajo el nombre de The Jackson Brothers y luego Jackson 5. Lograban su primer número 1 a finales de los 60, ‘I Want You Back’, y el resto es historia.

Joe ejerció una labor controvertida, recibiendo acusaciones de explotación e incluso de abusos físicos y emocionales por parte del mismísimo Michael, que despedía a su propio padre en 1979, el año de edición de su álbum en solitario ‘Off the Wall’. Sus hermanos le despedían también en 1983 y Janet Jackson lo haría tras su segundo disco en 1986. Michael habló sobre este tema en una entrevista de Oprah Winfrey en 1993.

En los últimos años, había acudido a ceremonias o recogido premios honoríficos tanto de Janet como de Michael.