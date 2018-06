Belle and Sebastian, primer cabeza de cartel del festival Noroeste

El 32º Festival Noroeste ha desvelado su primer cabeza de cartel para la Playa de Riazor (A Coruña) este verano, Belle and Sebastian. El grupo de Stuart Murdoch aterrizará en Noroeste el viernes 10 de agosto, en el que será su único concierto gratuito en España confirmado hasta la fecha. Presentará el grupo, claro, su último disco, ‘How To Solve Our Human Problems’, que se ha ido publicando a lo largo del año mediante tres epés (1, 2, 3).

Con un legado que recorre casi tres décadas, Belle and Sebastian se ha ganado un lugar en la historia de la música popular anglosajona desde que se alzaran como mejor grupo revelación en los BRIT Awards en 1999, gracias no solo a grandes discos como ‘Tigermilk’ o ‘If You’re Feeling Sinister’, sino también a las bandas sonoras que han producido para filmes de culto como ‘Juno’ o ‘The Power Of Nightmares’.

Otro de los elementos más queridos del grupo han sido sus sus letras, en las que narran historias agridulces sobre frustraciones juveniles, casi siempre en tercera persona, se aprecia una gran carga literaria, con especial influencia de J.D. Salinger. Y también la estética de sus portadas y sus videoclips, con nuevos guiños a los años 60, principalmente al espíritu y la estética de la Nouvelle Vague.