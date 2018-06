Years & Years te hacen bailar y emocionarte como antes en ‘All for You’

Debido al cambio de estilo y tibia recepción comercial de ‘Sanctify’, el single principal de ‘Palo Santo’, el próximo álbum de Years & Years prometía un desempeño en listas decepcionante, muy lejos del de su debut, y capaz incluso de hacer terminar al disco en la larga lista de segundos discos que estancaron las carreras de sus autores.

Por suerte, Years & Years han conseguido un inesperado éxito con el segundo single del disco, el popero (y un poco Wham!/George Michael) ‘If You’re Over Me’, top 8 actualmente en UK, habiendo conseguido en un mes más reproducciones en Spotify que ‘Sanctify’ en dos. Pero tras el dramático ‘Palo Santo’ faltaba un verdadero rompepistas con el que recordar a los Years & Years que nos hicieron bailar y emocionarnos al mismo tiempo con ‘King’ , ‘Desire’ y ‘Shine’.

Ese es ‘All for You’, que nos devuelve a los Years & Years de los ritmos discotequeros en una canción, en realidad, llena de angustia en la que Olly Alexander describe una ruptura: “pareces tan asustado”, canta, “no creo que te importe, tú sabes que nuestro tiempo se ha agotado, dijiste “cuando me vaya, se acabó, no vamos a volver a vernos”, has jugado a tu juego, todo para ti”.