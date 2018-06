Iron & Wine / Beast Epic

Vaya pedazo de paradoja: tras años deseando que Iron & Wine, el proyecto de Sam Beam, regresara al perfil estrictamente acústico y campestre que nos enamoró con ‘Our Endless Numbered Days’, y ahora (hace casi un año, en realidad) que lo ha hecho en ‘Beast Epic’ –su primer disco en solitario en un lustro–, nos decepcionamos. No mucho, pero sí un poquito. No cabe duda de que se trata de un disco bonito pero, ahora que parecía haberle cogido el punto a la riqueza instrumental y de estilos en ‘Ghost On Ghost’, ahora la parquedad nos sabe a poco. Aunque, más que culpar a la escasez de recursos (que no es tal, en realidad, pues le acompaña toda una banda, tan exquisita como escueta, que, eso sí, es menos generosa en arreglos) tenemos que buscar en otras variantes para saber por qué ‘Beast Epic’ llega a ser algo aburrido en ciertos tramos.

Cabe apuntar a las canciones en sí, algo más previsibles y poco memorables que en aquel álbum de 2013, en el que Sam Beam parecía alcanzar su total plenitud como compositor. Hay canciones sublimes, claro: ahí están el maravilloso single ‘Call It Dreaming’, el magnífico trío inicial (‘Claim Your Ghost’, ‘Thomas County Law’ y ‘Bitter Truth’) aderezado con maravillas de aparente perfil bajo como ‘Summer Clouds’, ‘The Truest Stars We Know’ o el folk preciosista y quedo de la final ‘Our Light Miles’. Pero también nos encontramos con una somnolienta sensación de deja vu involuntario en números como ‘Right For Sky’, ‘About A Bruise’ o los inanes jugueteos de ‘Last Night’, que rebajan la emoción y el interés global por este álbum.

Más estimulante parecen, en este caso, unas letras que reflexionan con calidez y amor sobre madurar y hacerse adultos, aparcando por una vez todo lo horrible que eso parece y quedándose sólo con lo bueno de envejecer con una o más personas al lado, adultos o niños. Frases algo cursis pero exquisitas como “summer clouds doing good for going gray / tell me where all the love fits in the world / you can lie, give me all the rain you want” (‘Summer Clouds’) ejemplifican una poesía que trasciende una burda autoayuda de manual y enfatiza las cosas sencillamente bonitas. Visto así, uno se siente algo cínico por sacarle las flaquezas a un disco tan honesto y, a su manera, valiente.

Iron & Wine presentan las canciones de ‘Beast Epic’ este sábado, 30 de junio, en Vida Festival 2018.

Calificación: 7,1/10

Lo mejor: ‘Bitter Truth’, ‘Call It Dreaming’, ‘Summer Clouds’, ‘Claim Your Ghost’

Te gustará si te gusta: el folk pop intimista por encima de todo.

Escúchalo: Spotify