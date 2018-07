Río Babel presenta horarios “más vespertinos” para su edición 2018

El 6 y 7 de julio se celebra en el recinto IFEMA de Madrid una nueva edición de Río Babel, un festival que busca ser un “encuentro cultural, gastronómico y social” que contará con “artistas de diversos continentes”, entre los que se encuentran Bunbury, Crystal Fighters, The Cat Empire, Bebe, Miranda!, Nathy Peluso, Los Auténticos Decadentes, Dengue Dengue Dengue, Arco y We the Lion.

La programación de Río Babel ya está cerrada y el festival presenta hoy los horarios definitivos en los que actuarán cada uno de sus artistas confirmados. El festival explica, de hecho, que “durante esta edición apuesta por unos horarios más vespertinos”, y además “introduce mejoras en sus espacios y servicios para consolidarse como una de las mejores opciones de disfrute que ofrece la capital”.

Os dejamos con la tabla de horarios de Río Babel y mapa: