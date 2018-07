Róisín Murphy se enfrenta a Popjustice y lamenta la “indiferencia” que su música recibe en la industria y en los medios

Roísín Murphy ha acudido a Twitter para lamentar la “indiferencia” que su nuevo material recibe en la “industria” y en los medios, y directamente no se ha cortado un pelo en pedir vía tuit al locutor de BBC Radio 1 Pete Tong que ponga su “PUTA” canción (se refiere, entendemos, a ‘Plaything‘).

“Estoy llorando mucho, me siento cansada y como que golpeo mi cabeza contra una pared”, empieza la serie de tuits de Murphy. “Hago música buena y sorprendente, sudo sudor y sangre para hacer vídeos en los que demuestro que todo esto tiene que ver con las ideas y el alma, porque Dios libre a alguien de financiar mis proyectos. Pero lo que recibo en la industria es indiferencia”.

Murphy continúa explicando que necesita “apoyo de algún tipo” y que “alguien haga el trabajo de oficina con decisión”. “Necesito a otros que trabajen solo una milésima de lo que trabajo yo”, indica. “Ahora mismo no dispongo de estas cosas, y cuanto más haces más esperan que hagas. De mí se espera todo. Me rindo. Yo no puedo hacer más”. A continuación, Murphy se dirige a Vice, y remitiéndose a un artículo del medio norteamericano sobre el clásico de Moloko ‘Sing it Back’ publicado hace unas horas, Murphy le pregunta “por qué nunca he estado presente en ID o Vice en relación a mis proyectos actuales”. “¿No soy lo suficientemente guay? Llevo 25 años haciendo música y vídeos sorprendentes y vitales”, apunta.

La autora de ‘If We’re in Love’ ha ido incluso tan lejos de enfrentarse a Pete Robinson, jefe de Popjustice, uno de los medios musicales anglosajones más influyentes, llamándolo “retorcido abusón” por el tratamiento que ha hecho de su música durante su carrera, y ha escrito: “Sabes cómo me has tratado a lo largo de los años, ¿verdad? ¿Tengo que buscar las cosas horrendas que has escrito sobre mis hermosos discos y esfuerzos en tu página? De lo peor. Como ser troleada por una publicación muy poderosa. Habéis creído un mundo invertido. Es teoría de juegos, Thatcherismo, solo le habla al éxito y a las apuestas seguras. Eso es una cosa pero mucho peor es el acoso a los débiles y sin duda yo lo he sufrido”. Robinson se ha limitado a contestar: “Empiezo a pensar que no me tenía que haber molestado en retuitear tu vídeo. ¡Que te vaya bien!”

You do know how you have treated me over the years right? Do I need to go find the horrendous things that have been written about my beautiful records and efforts on your site. The worst of all. Like being trolled by a very powerful publication — Roisin Murphy (@roisinmurphy) 4 de julio de 2018

You have created an inverted world. It’s game-theory, Thatcherism, it speaks only to success and sure bets. That’s one thing but much worse is the bullying of the weakened and for sure I’ve felt it. Disgrace. — Roisin Murphy (@roisinmurphy) 4 de julio de 2018

Aunque Murphy nunca ha sido una gran vendedora de discos (sobre todo en su carrera en solitario al margen de Moloko), su perfil de artista de culto sí había sido potente hasta ‘Overpowered’, su álbum de 2007, con el que la irlandesa intentó dar un firme paso al mainstream (años después, Murphy llegaría a declarar que “jamás me convertí en una estrella del pop, y nadie sabe por qué”). Sus siguientes dos discos, ‘Hairless Toys‘ y ‘Take Her Up to Monto‘, recibieron buenas críticas, pero llegaron casi una década después de ‘Overpowered’ y eran bastante obtusos y experimentales, pese a contar con muchos fans.

Murphy ha vuelto este año con sus singles más bailables en años, ‘All My Dreams’, ‘Innocence’, ‘Plaything’ y ‘Like’. Quizás no eran tan buenos, o quizás hubieran merecido un poco más de atención. En cualquier caso, ahí queda un drama que puede tener que ver con calidad musical, “ageism” y otras cosas.

I’m crying a lot,tiredness.I feel like I’m banging my head against the wall.I make good and surprising records,I kill myself to make visual,in which I prove it’s about ideas and soul because god forbid anyone should give me a budget.But I get indifference in the industry. — Roisin Murphy (@roisinmurphy) 4 de julio de 2018

I need support of some kind,I need the office work done upfront,I need others to work just a fraction as hard as i do. These things aren’t there, the more you do the more they expect you to do.I’m taken for granted. I give up. No more I can do on 56p no, no more. — Roisin Murphy (@roisinmurphy) 4 de julio de 2018

@petetong PLAY MY FOOKIN RECORD — Roisin Murphy (@roisinmurphy) 4 de julio de 2018