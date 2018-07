Mala Rodríguez se pregunta quién protege a sus “gitanas” y a ella en su oscuro single de regreso

Mala Rodríguez ha estrenado, a través de El País, el videoclip de su nuevo single, ‘Gitanas’, en un estupendo momento de popularidad debido al éxito en España de ‘Usted’, su reciente colaboración con Juan Magán, actual top 4 en la lista de éxitos del país.

‘Gitana’ se describe como “un himno a las mujeres”. Musicalmente, el tema parece una fusión de hip-hop frío y explosivo en el estilo de ‘Formation’ de Beyoncé -esa base entre el trap y el bounce- con guitarras españolas y melodías flamencas. El mensaje feminista de la letra se expresa en frases como “no puse las reglas pero me sé el juego, y si hay que meterle, se le mete fuego”, “todas valientes, si vas a venir con to, tú tráemelo de frente”, “¿dónde están mis gitanas, solo ellas saben lo que se cuece aquí” y por supuesto el lema principal que acompaña a esta campaña, “¿quién me protege?”.

El vídeo, que de momento es exclusiva de El País y no puede verse en Youtube, retrata a Rodríguez y a sus bailarinas interpretando el tema en una serie de escenarios andaluces como un tablao o una plaza, enfrentándose con la mirada a los hombres a los que se dirigen en la letra. Mañana 6 de julio se estrena oficialmente el single en las plataformas de streaming, tras lo cual podremos descubrir quién se encuentra tras la interesante producción sonora de esta canción.