Cardi B, invitada a irse de una fiesta tras lanzar un zapato a Nicki Minaj, se explica en Instagram

Conocida es la guerra de raperas entre Nicki Minaj y Cardi B, que conseguía el año pasado el primer número 1 para una rapera femenina en solitario en 20 años en el Billboard Hot 100. Pero se desconocía que su odio fuera tan real y vehemente.

Mientras el mundo del rap lamentaba a última hora de la tarde de ayer la muerte de Mac Miller, Cardi B y Nicki Minaj asistían a un evento de la Semana de la Moda de Nueva York. Y Cardi B no podía resistir la presencia de Minaj, arremetiendo contra ella, como puede verse en varios vídeos, intentando en numerosas ocasiones alcanzarla (aunque no se llega a ver a Nicki muy bien, es a ella a quien se dirige según los presentes). Cardi B llega a lanzar un zapato entre diversos improperios, mientras una nube de personas impide reiteradas veces que llegue a su objetivo. Según la revista People, el incidente se produjo durante una actuación de Christina Aguilera.

Cardi B fue acompañada fuera de la fiesta por el personal de seguridad con un zapato de menos y el vestido rasgado, pero en última instancia ha decidido subir un texto a Instagram en el que, sin mencionar a Minaj, se dirige claramente a ella. En el texto, Cardi B dice que está dispuesta a que se “mienta sobre ella”, pero no a que se metan con ella como madre. “Has amenazado a otros artistas de la industria, diciéndoles que si trabajaban conmigo, dejarías de trabajar con ellos. Te dejo decir mierda sobre mí. Te lo dije una vez en persona, te lo dije una segunda vez en persona, y siempre te declaras culpable con la boca pequeña. Pero si mencionas a mi hija, si decides apoyar comentarios sobre mi labor como madre o hacer comentarios sobre mis habilidades para cuidar de mi hija, es cuando las cosas se van a joder. He trabajado demasiado duro y he llegado demasiado lejos para dejar que nadie cuestione mi éxito”. La respuesta de Nicki ha sido subir un par de fotos suyas en el evento, después del incidente.