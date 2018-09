Dcode 2018: la lluvia no fue para tanto, Imagine Dragons y Jorja Smith, sí

La jornada del DCODE 2018 no tenía buena pinta con la lluvia acechando: se vaticinaban intensas precipitaciones y tormentas, especialmente durante la tarde, y ya empezó a caer una buena cuando los superventas La M.O.D.A. abrieron el festival presentando ‘Salvavida (de las Balas Perdidas)’, y dando un repaso al resto de trabajos de su discografía. Por suerte, el escenario donde tocaron los de Burgos estaba cubierto (aun así, la organización se preocupó de facilitar chubasqueros), así que los asistentes disfrutaron sin problemas de su concierto y del siguiente, el de la estadounidense Clairo: una hora del bedroom pop de la cantante de Massachusetts donde no faltaron sus canciones más conocidas, ‘Pretty Girl’, ‘4EVER’ y ‘Flaming Hot Cheetos’, o ‘Drown’, su colaboración con Cuco, todas ellas coreadas por un público que se componía sobre todo de adolescentes. El target cambió un poco en los siguientes en ocupar ese escenario, Sidonie, que además fueron los últimos en tocar antes de que se abriesen los dos escenarios grandes. A los catalanes les han funcionado bien sus últimos pasos, y prueba de ello es la interacción con el público, casi-crowdsurfing incluido, que tuvieron especialmente en temas como ‘Carreteras Infinitas’ o ‘Estáis aquí’. Fotos: Xavi Torrent, Christian Bertrand y Mónica Arévalo para Dcode.

Volver, los ganadores de la final de BCODER 2018, fueron los encargados de abrir el escenario principal, sin muchos temas aún pero dejándonos con ganas de más. El dúo formado por Luis y Miriam sorteó con humor algún que otro problema técnico (“ay, que alguien pare esto, por favor” imploró Miriam cuando la base de uno de los temas -‘Cenizas’ si mi audición no me falla- se quedó atascada) y deleitaron a los allí presentes con unas canciones que a nuestro compañero Sebas E. Alonso recordaban hace poco a London Grammar y The XX. Jorja Smith actuó también en el escenario principal, regalándonos el segundo mejor concierto de la noche. La inglesa, ataviada con un elegante vestido plateado, hizo hueco en su repertorio para ‘Blue Lights’, ‘Teenage Fantasy’ y otros temas de su debut ‘Lost & Found’, para ‘I Am’, de la BSO de ‘Black Panther’, y hasta para versionar a Frank Ocean con su tema ‘Lost’, alternando momentos intimistas centrados en la demostración vocal con otros de calmados bailes e interacción con los asistentes.

Y decimos segundo porque el primer puesto tiene dueños. O dueño. Dan Reynolds, el vocalista de Imagine Dragons, confirma cada vez más un estatus de líder de banda llenaestadios -para bien- a lo Chris Martin de Coldplay (a quien, a su vez, los medios comparaban en su ascenso a este estatus de estrella con Bono de U2). Si os parece exagerada la comparación, solo hay que verles en concierto; incluso sin ser un servidor especialmente conocedor de la banda de Nevada más allá de los hits, al terminar el show estaba claro que el festival ya tenía ganador. Los estadounidenses empezaron por todo lo alto con ‘Radioactive’ y, entre pantallas espectaculares, cañones con serpentinas y globos, efectos de focos y humos y, sobre todo, la garra de un Reynolds que lo daba todo en cada canción, hacían que no pudieses quitar la vista del escenario – y no, no es porque el cantante se pasase todo el concierto sin camiseta.

Además de una traca final demoledora con ‘Demons’, ‘Thunder’, ‘On Top Of The World’ y ‘Believer’ seguidos, otros momentos destacables del concierto fueron el recuerdo a Mac Miller, fallecido la noche anterior, los intentos de chapurrear el español de su cantante (especialmente un rihannesco “ti amo” a sus fans), la versión de ‘Every Breath You Take’, el momento de reivindicación LGBT durante ‘It’s Time’, con Dan Reynolds envuelto en las banderas arcoiris (¡y una de España!) que el público le lanzaba, y un necesario discurso sobre salud mental antes de ‘Demons’ en el que el propio cantante habló de su depresión y de lo bien que se encontraba ahora, y animó a los allí presentes a buscar ayuda si lo necesitaban, y a estar alerta con nuestros amigos ante posibles señales. La banda tuvo tiempo para tocar temas de su nuevo disco como ‘Whatever It Takes’, de los anteriores como ‘Shots’, inéditos como ‘Natural’, y hasta de permitirse un solo de batería. Con solo tres álbumes en el mercado, parece claro que el grupo tiene un estatus consagrado en una generación de forma similar al que para la anterior supone Coldplay.

En las próximas horas añadiremos crónicas de los conciertos de Bastille, Triángulo de Amor Bizarro e Izal, entre otros.