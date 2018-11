Sufjan Stevens publica al fin la canción inédita que regaló a un fan, ‘Lonely Man of Winter’

Un año después de ‘Mysteries of Love‘, la canción de Sufjan Stevens para ‘Call Me By Your Name’ por la que fue nominado a un Óscar, el cantautor norteamericano sigue sorprendiendo a sus seguidores durante la época navideña. Ahora ha publicado una canción que lleva inédita más de 10 años y que tiene una historia especial.

Stevens compuso ‘Lonely Man of Winter’ en 2007 como parte de su (ya no tan) habitual “intercambio de canciones navideñas”, a través del cual literalmente intercambiaba canciones con sus fans. El ganador del intercambio aquel año fue Alec Duffy con ‘Every Day is Christmas’, y el músico recibió una canción nueva de Stevens compuesta para la ocasión llamada ‘Lonely Man of Winter’, que en lugar de publicar en internet decidió mantener en privado. Después celebró “listening sessions” por Estados Unidos y Europa para mostrársela a los seguidores de Stevens que quisieran escucharla, pero la canción jamás había estado disponible en la red hasta ahora, cuando Ashmattic Kitty ha decidido publicarla.

La versión original de ‘Lonely Man of Winter’ ha llegado ahora a Spotify junto a una versión nueva que incluye la voz de Melissa Mary Ahern, y también junto a ‘Every Day is Christmas’ de Alec Duffy. El motivo por el que Stevens, Duffy y compañía han decidido finalmente publicar este tesoro antes inédito de Stevens es JACK, la organización de la que Duffy es director que busca apoyar a artistas, y para la que el músico ha querido recaudar dinero. El single sale también en vinilo el 9 de diciembre, en una edición limitada de 7″.