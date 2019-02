Christina Rosenvinge cantó con Vetusta Morla o Ariel Rot y propuso a Las Grecas como “himno español” en ‘Un país para escucharlo’

Tras debutar en Cádiz, el programa de Ariel Rot sobre música española de La 2, ‘Un país para escucharlo’, viajó a Madrid en su segunda edición. La anfitriona en esta ocasión fue Christina Rosenvinge, que además de cantar con Ariel y ser preguntada por él sobre un premio que no se llegó a explicar cuál era (el codiciado Premio Nacional de las Músicas), pasó después a introducir a una serie de artistas invitados de todas las épocas relacionados con la ciudad de Madrid.

Así, Rosenvinge volvió a cantar con Vetusta Morla (ya lo habían hecho en una versión de ‘Chicago’ de Sufjan Stevens, pero esta vez fueron unos coros para ‘Consejo de sabios’); y después charló con otros artistas como Zahara, La Bien Querida, Tulsa o Ariadna de Los Punsetes. La cuota urbana la puso Natos y Waor, mientras la más joven una actuación conjunta de Carolina Durante y Axolotes Mexicanos aprovechando que comparten a uno de sus miembros. En concreto hicieron una versión de Airbag, ‘Comics y posters’.

No faltó la representación ochentera a través de Los Secretos, y músicas ajenas al indie como las de James Rhodes (diciendo que Londres es “carísimo y sucísimo” en comparación con Madrid, y haciendo puentes entre Bach y Rosalía), Los Coronas con Depedro o Leiva, cada uno en su estilo. No obstante, el gran momentazo de la noche se produjo cuando, de charla con Tulsa, esta le preguntaba a Christina qué opinaba del apropiacionismo a raíz de una versión que ella siempre había hecho en Bilbao y otros lugares de Las Grecas. Y Rosenvinge respondía: “A mí me parece que Las Grecas son muy grandes. Trascienden generaciones y culturas. Los verdaderos himnos españoles son estos. De hecho, el himno español es muy feo. Habría que cambiarlo por una canción de Las Grecas. Nos reflejaría muchísimo mejor como país”. No sabemos si se refería a la de “prefiero no pensar”, a ‘Achilipu’ o a alguna otra, pero lo seguro es que Marta Sánchez ya tiene competencia. Podéis volver a ver el programa completo aquí.

Guitarras distorsionadas, canciones cortas, letras directas… Su música conecta con la de bandas míticas como ‘Los Nikis’ o ‘Parálisis permanente’’. Suena ya ‘Cómics y pósters’ con #CarolinaDurante y @axolotesbanda en #EscuchandoMadrid ▶ https://t.co/oaq8SEfUWb pic.twitter.com/LfNaaGKEt4 — La 2 (@la2_tve) February 12, 2019

“Tenéis que ser capaces de enseñar a los niños que hay una conexión que va desde Bach hasta @rosaliavt”. James Rhodes sobre la importancia de la educación musical en #EscuchandoMadrid https://t.co/eP4zngLB18 pic.twitter.com/AIiB4xPkaG — La 2 (@la2_tve) February 12, 2019