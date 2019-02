Carly Rae Jepsen estrena hoy dos canciones muy distintas entre sí aunque ambas asociables a sus discos anteriores. En primer lugar, ‘Now That I Found You’ es un tema bailable con la co-producción de Captain Cuts (Bebe Rexha, Marina, Halsey) y ayokay. Puede gustar a aquellos seguidores de Carly que prefieran su vertiente más electro, onda ‘Run Away With Me’, aunque aquí el beat principal es más noventero.

Por el contrario, ‘No Drug Like Me’ es un medio tiempo más bien R&B, que quizá agrade más a aquellos que situaran ‘All That’ como de lo mejor de ‘EMOTION’. En este caso encontramos en los créditos a John Hill (Santigold, Shakira, M.I.A.) y Jordan Palmer.

En una nota de prensa la propia artista indica que ‘Now That I Found You’ es sobre “el subidón que tienes cuando encuentras un nuevo amor que cambia tu vida. Es sobre ese subidón mayor que cualquier droga. Lo que me lleva a ‘No Drug Like Me’, que es una promesa que hice al amor en general. Que cuando lo bueno aterrice en mi camino, siempre intentaré ser vulnerable y valiente y dar todo sobre mí misma”. Estos dos temas suceden a ‘Party for One‘, el tema que Carly sacaba el año pasado y que tenía una modesta acogida. ¿Funcionará mejor sobre todo el pegadizo ‘Now That I Found You’?